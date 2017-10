Important! Care sunt condiţiile pentru obţinerea bursei de rezidenţiat

Important! Care sunt condițiile pentru obținerea bursei de rezidențiat

Potrivit ordinului ministrului sanatatii, vor beneficia de bursa de rezidentiat medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti aflati in una din urmatoarele situatii:- rezidentii pe locuri care au incheiat contract individual de munca pe durata determinata cu unitatea sanitara- rezidentii pe post care au incheiat contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara - rezidentii care isi reiau activitatea ca urmare a incetarii situatiilor de suspendare a contractului individual de munca.În plus, vor primi bursa si medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti care efectueaza programul de pregatire in a doua specialitate si care sunt incadrati in baza unui contract individual de munca in functia de medic rezident, medic dentist rezident sau farmacist rezident.