Îmbunătăţiri în sectorul sănătăţii - Banca Mondială a aprobat României un împrumut de 339 milioane dolari

Îmbunătățiri în sectorul sănătății - Banca Mondială a aprobat României un împrumut de 339 milioane dolari

Banca Mondială a aprobat vineri României un împrumut în valoare de 338,8 milioane de dolari, destinat îmbunătățirii accesului, calității și eficienței serviciilor de sănătate publică, potrivit unui comunicat al instituției financiare internaționale. Împrumutul are o maturitate de 18 ani.Proiectul se concentrează pe patru componente, potrivit informațiilor existente pe site-ul Băncii Mondiale. Prima dintre acestea, raționalizarea rețelei de spitale, prin consolidarea spitalelor de importanță majoră, care vor deveni structura principală a rețelei spitalicești.A doua componentă este reprezentată de îmbunătățirea asistenței medicale în ambulatorii și va avea două subcomponente, și anume dezvoltarea serviciilor specializate secundare și reducerea numărului de internări în spitale, respectiv dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară, la nivelul comunităților, prin dezvoltarea unor centre de sănătate multifuncționale.A treia componentă are ca obiectiv susținerea guvernanței în sectorul sănătății și eliminarea decalajului între strategie și practică și creșterea capacității și calității serviciilor medicale.Cea de-a patra componentă are rolul să susțină managementul proiectelor, monitorizarea, evaluarea și raportarea, prin furnizarea de bunuri, servicii de consultanță și nu numai, training și audit, scrie Mediafax.