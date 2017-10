IMAGINI SCANDALOASE ÎN SPITAL / Bătrână leşinată, asistenta ţipă isteric: "Ce să-i fac, să o iau în braţe?"

2

sistemul

Dumitru, tu crezi ca si inainte de a pleca multi in afara era diferit? Nu sunt angajatii de vina. De vina e managementul corupt si ineficienta celor ce conduc asemenea institutii. Si nu e vorba doar de sistemul medical. De vina sunt cei de sus pana la nivel de ministrii. Se cheltuie bani aiurea, se fac licitatii dubioase pentru diferite servicii sau produse. Asa ca bani raman foarte putini pentru a suplimenta numarul angajatilor in urgente de exemplu. Asta ar trebui sa fie primul pas. Iar mai apoi acesti angajati, pe langa cunostintele medicale vor trebui sa fie inclusi in programe de training specifice acestui gen de munca, pentru a sti exact cum trebuie sa procedeze in anumite situatii, pentru ca lucreaza cu oameni si trebuie acordata o atentie deosebita. Mentalitatea nu poate fi schimbata decat prin masuri de genul acesta. degeaba, multi din ei sunt poate bine calificati daca sunt depasiti supranumeric si la un moment dat nu mai pot face faza si clacheaza ca in cazul de fata.

Răspuns la: Medici

Adăugat de : Dumitru mazilu, 12 august

Niste nenorocici au plecat cei buni in strainatate si au ramas scursurile