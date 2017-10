„Imaginează-ţi că se poate!“ - terapia la care mergi cu plăcere

„Imaginează-ți că se poate!“ - terapia la care mergi cu plăcere

O ambianță veselă și călduroasă, unde copiii vin cu drag, iar adulții care au nevoie de terapie nici nu simt că sunt la psiholog. Astfel poate fi descris Cabinetul Individual de Psihologie Elena Ranga, care s-a mutat în casă nouă.Părinții sunt cei care știu, cel mai bine, când este ceva în neregulă cu copilul lor și trebuie apelat la un psiholog. Dar pentru a obține rezultate, este nevoie și ca terapia să se desfășoare în condiții optime. Tocmai de aceea, psihologul Elena Ranga și echipa acesteia s-au mutat în casă nouă.Începând din această lună, noul sediu al Cabinetului Individual de Psihologie Ranga Elena este o clădire nouă, fiecare încăpere fiind amenajată în funcție de tipul de serviciu oferit: la parter se află camera de consiliere psihologică pentru adulți și cea pentru copii. Decorate într-o notă veselă, relaxantă și primitoare, încăperile oferă climatul securizant și suportativ de care au nevoie cei care apelează la serviciile acestui centru.„Mai mult de câteva camere în plus, noul sediu înseamnă și dotări noi. Toate materialele pentru terapia cu prichindeii sunt noi, special realizate pentru serviciile pe care le oferim. Iar fiecare cameră este dotată special pentru un anumit tip de serviciu: pentru terapie comportamentală, logopedie, autism etc. Camera de senzorialitate, în mod special, este un mediu stimulant în care copiii pot explora vizual, tactil, olfactiv și auditiv elemente din natură, având posibilitatea să intre în contact cu acestea într-o manieră terapeutică de integrare senzorială”, ne-a descris noul centru, psihologul Elena Ranga.În cadrul centrului funcționează și un „club al isteților”, ce are drept scop dezvoltarea optimă a micuților cu vârste între 3 și 10 ani, dezvoltarea lor creativă și psi-homotrică, stimularea spontaneității, a inteligenței emoționale.În plus, părinții trebuie să știe că întreg centrul este monitorizat video și audio, asigurându-se astfel o transparență a terapiilor.La o cafea cu psihologulAici se pot adresa, de asemenea, și adulții; cei care au nevoie de consiliere psihologică pentru probleme de cuplu, situații de inde-cizie, anxietate, depresie, stres etc.„Stresul, de exemplu, este o problemă frecvent întâlnită. Și trebuie să se știe că niciodată vacanța nu rezolvă această problemă. Vacanța este metoda prin care ne relaxăm și ne prefacem că nu vedem ce ne deranjează. Dar este demonstrat că, oricât ne-am face că nu vedem, se va amplifica, până se va cere a fi rezolvată”, a subliniat psihologul Elena Ranga.„La o cafea cu psihologul” este un program dezvoltat în cadrul acestui cabinet, în cadrul căruia pacienții au posibilitatea să discute despre problemele lor și cu alții care s-au lovit de neajunsuri similare.„Avem grupuri de dezvoltare pentru adulți, grupuri de relațio-nare, în care pacienții pot primi și un feed-back de la alți participanți, alte persoane care au aceleași probleme. Se pot susține și ghida împreună, bineînțeles cu asistența unui specialist. Este importantă o astfel de terapie, căci grupul oferă un altfel de suport, o altfel de abordare față de terapia individuală”, a adăugat psihologul.Sâmbătă, la noul sediul situat pe strada Păcii, nr. 5 (aproape de B-dul Mamaia), s-au strâns, pentru petrecerea de inaugurare, atât membrii echipei centrului, cât și cei care beneficiază deja de serviciile lor. O familie mare, cu mulți copii veseli, care au petrecut împreună, sub sloganul „Imaginează-ți că se poate!”