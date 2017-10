Igiena somnului

Insomnia reprezintă dificultatea de a adormi sau de a menține somnul. Este bine știut faptul că omul, în mod normal, ar trebui să doarmă o treime din durata unei zile. În plus, somnul este de o importanță crucială pentru sănătate, atât pe plan fizic, cât și mental și afectiv. Dr. Cristina Lefter, medic primar de medicină generală în cadrul Medicover, susține că insomnia este un simptom care apare în multe boli: afecțiuni psihiatrice, tulburări psihologice, dar și în boli somatice - insuficiență cardiacă, boli articulare, cancer etc., precum și în abuz de substanțe - cafea, nicotină, alcool. „Un rol important în declanșarea insomniei în ziua de azi îl are stresul zilnic. Stresul ne afectează viața zi de zi, indiferent că este reprezentat de stresul profesional, de cel din viața personală sau, cel mai rău, cel combinat”, a mai spus specialistul. Nu faceți exerciții fizice înainte de culcare Insomnia poate fi tranzitorie sau cronică. Cea tranzitorie este o alterare a somnului și nu durează mult timp. Potrivit specialistului, „dacă este recurentă, atunci poartă numele de insomnie intermitentă și este cauzată de stres. Atenție însă că insomnia devine cronică când durata ei a depășit o lună și este prezentă în majoritatea nopților”. Medicul primar de medicină internă vă recomandă să respectați o minimă igienă a somnului. Dacă vreți să aveți un somn liniștit, odihnitor și dacă ați exclus orice boală prezentă, printr-o consultație la medicul dumneavoastră de familie, atunci țineți cont de sfaturile specialistului. În primul rând, treziți-vă la aceeași oră în fiecare dimineață și încercați să vă culcați la aceeași oră. Cafeaua, ceaiul și multe alte băuturi și preparate culinare care conțin cofeină reacționează ca un stimulent, vă țin treaz și trebuie să le evitați cu patru-cinci ore înainte de culcare. În cazul în care sunteți fumători, evitați țigările înainte de culcare și în timpul trezirilor din timpul nopții, pentru că ele conțin nicotină și reacționează ca un stimulent. Nici alcool nu trebuie să consumați înainte de culcare, pentru că, deși grăbește somnul, în cantități reduse modifică ultima parte a somnului. De asemenea, trebuie să nu consumați mese copioase seara pentru a vă asigura un somn liniștit. „Este important să nu faceți, cu trei-patru ore înainte de culcare, gimnastică, deoarece alterați somnul. În schimb, dacă faceți regulat exerciții fizice în prima parte a după-amiezii, atunci îmbunătățiți profunzimea somnului”, ne sfătuiește dr. Cristina Lefter. Locul în care dormiți trebuie să fie cât mai confortabil, fără temperaturi extreme, lumină sau zgomot. Alegeți plimbările scurte înainte de culcare în detrimentul televizorului, radioului, muzicii ascultate la maxim și a jocurilor pe calculator și evitați, pe cât posibil, stresul cotidian. „Ca medic, vă sfătuiesc să nu folosiți un somnifer recomandat de altcineva, decât de un specialist. Somniferul ideal este cel care induce somnul, are efecte secundare nedorite minime sau absente, nu produce dependență și nu modifică structura somnului”, a încheiat dr. Cristina Lefter.