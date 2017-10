Idei de gustări dulci, sărace în calorii

20 August 2013

Una dintre cele mai mari provocări, atunci când ești la dietă, e să-ți stăpânești apetitul pentru dulciuri.Odată ce un anumit lucru este interzis, el devine dintr-o dată parcă mai tentant. Așa se întâmplă și cu dulciurile. Din fericire însă, există soluții salvatoare, iar azi vorbim despre ele. Am făcut o listă cu mai multe gustări dulci, sărace în calorii, pentru ca data viitoare când ai poftă de ceva dulce să nu-ți mai pui dieta în pericol.Iată propunerile noastre...FructeleSursă importantă de fibre, vita-mine și minerale, fructele ar trebui să fie nelipsite din dieta ta. Sunt delicioase, au puține calorii și multe beneficii. În plus, ai o mulțime de variante la dispoziție. Data viitoare când ai poftă de ceva dulce între mese, mănâncă un fruct.Batonul de cerealeAre sub 150 de calorii, conține fibre și vitamine și reprezintă o gustare dulce sănătoasă, care nu-ți pune silueta în pericol.Iaurtul cu fructeDacă alegi unul de bună calitate, fără adaos de zahăr, atunci numărul caloriilor conținute va fi unul mic, sub 70 pentru o porție. Avantajele unei astfel de gustări sunt aduse de faptul că iaurtul e o sursă importantă de proteine, iar dacă el conține și fructe sau piure de fructe, vei adăuga dietei tale și un plus de fibre și vitamine.Ciocolata neagrăBogată în antioxidanți, ciocolata cu un conținut mare de cacao poate fi consumată chiar și atunci când ești la dietă, singura condiție fiind reprezentată de consumul moderat. (sursa:www.e-joy.ro)