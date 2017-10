Şi tu poţi să suferi de diabet. Cum poţi afla dacă eşti bolnav

Și tu poți să suferi de diabet. Cum poți afla dacă ești bolnav

Între 7 și 8 iulie, Constanța este gazda celei de-a doua ediții a Campaniei Naționale "Controlează-ți diabetul", desfășurată de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, împreună cu Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Constanța. Organizatorii și-au propus să aducă în atenția publicului cât de important este să depistezi diabetul din timp, dar și să cunoști factorii de risc care determină apariția bolii. Dr. Maria Moța, președintele Societății Române de Diabet, a declarat, vineri, la Constanța, că această acțiune este derulată la nivel internațional, iar în România a fost demarată anul trecut, la Craiova. Dr. Moța ne-a explicat de ce a fost ales orașul nostru pentru organizarea celei de-a doua ediții. "Am decis să venim la Constanța pentru că specialiștii de aici sunt extrem de implicați în tot ceea ce ține de diabetul zaharat, de tratamentul pacienților cu diabet, de depistarea activă și de acțiuni de prevenție a afecțiunii", a spus dr. Maria Moț.Conform informațiilor făcute publice de Organizația Mondială a Sănătății și Federația Internațională de Diabet, la sfârșitul anului trecut erau trecuți în evidență în jur de 366 de milioane de bolnavi de diabet zaharat, număr care a depășit cu mult previziunile anterioare. Mai mult, studiile statistice estimează că în anul 2030, numărul pacienților cu diabet va depăși 552 de milioane. Dr. Maria Moț ne-a spus că în România, în prezent sunt înregistrați 803.000 pacienți cu diabet zaharat. "Un studiu derulat de cardiologi la nivel național arată că prevalența diabetului zaharat este de 9 la sută, asta înseamnă că avem aproximativ 1,5 - 1,8 milioane de pacienți", a spus medicul.Dr. Doina Catrinoiu, șeful Centrului de Diabet din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța ne-a prezentat și situația județului nostru. "Avem înregistrați în jur de 25 de mii de pacienți în baza unui sistem computerizat, dar cu siguranță numărul bolnavilor este mai mare. După reactualizarea datelor estimăm un număr de 50.000 de pacienți. Pot spune cu certitudine, însă, că numărul bolnavilor de diabet este în creștere și la Constanța", a afirmat medicul diabetolog.Diabetul zaharat este o boală care trebuie depistată activ, mai ales pentru că mai mult de jumătate dintre persoanele afectate nu prezintă nici un semn clinic de diabet. "Diabetul insulino-dependent reprezintă cel mult 10% din cazurile de diabet. Acesta este depistat rapid, dar trebuie tratat cu insulină întreaga viață. În schimb, diabetul zaharat de tip 2 este cel mai răspândit, însemnând aproape 90% din cazuri. Aici avem cele mai mari probleme pentru că peste 50% dintre pacienți nu au nici un semn al bolii" , am mai aflat de la dr. Maria Moț. Medicul ne-a informat că diabetul se diagnostichează de multe ori abia în secțiile de cardiologie, în urma infarctelor miocardice, în secțiile de neurologie unde sunt internați cu accident vascular cerebral, sau la oftalmologie, când ajung să își piardă vederea. "Când un pacient și-a pierdut vederea din cauza diabetului, de obicei, boala există de peste 20 de ani. Dacă s-ar fi depistat activ, nu s-ar fi ajuns la orbire", a specificat dr. Moț. În plus, s-au semnalat din ce în ce mai multe persoane ce ajung în nefrologie direct cu insuficiență renală în stadiu terminal din cauza diabetului care evoluează latent chiar și de zece ani. "Prima cauza a insuficienței renale și a orbirii este diabetul zaharat nedepistat la timp sau tratat incorect, iar amputațiile sunt de 40 de ori mai frecvente la cei cu diabet zaharat", a atenționat medicul.Din aceste motive, oamenii trebuie să-și efectueze în mod obligatoriu testul de glicemie, cel puțin o data la trei ani după ce au împlinit 45 de ani, în timp ce persoanele care prezintă un risc crescut de diabet ar trebui să se evalueze înainte de această vârstă.Sâmbătă și duminică, între orele 09.00 și 19.00, turiștii și constănțenii sunt așteptați la cortul special amenajat din zona Cazinoului din Mamaia, pentru a-și testa gratuit glicemia și hemoglobina glicozilată. În același interval orar, sâmbătă în zona City Park Mall, va avea loc o acțiune de educație în diabet, unde puteți afla, chiar de la specialiști, care sunt factorii de risc, metodele de prevenție, control și tratament în diabetul zaharat. Duminică organizatorii au pus la cale mai multe evenimente de divertisment. Astfel, între orele 08.00 și 09.00 puteți face sport pe plajă în ritm de aerobic în zona Arena Beach Sport, CVM Tomis, din Mamaia, unde vor avea loc și două meciuri de "Volei pentru sănătate", unul începând de la ora 10.00, iar cel de-al doilea, de la 17.00. Mai mult, tot duminică, Asociația Sweetland Constanța organizează un concurs de înălțat zmee între orele 17.00 și 19.00, tot în zona Arena Beach Sport.