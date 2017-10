Şi medicii de familie au obligaţii. Iată ce trebuie să facă pentru pacienţi!

Și medicii de familie au obligații. Iată ce trebuie să facă pentru pacienți!

Medicii de familie sunt considerați principala ramură a sistemului sanitar către care pacienții se îndreaptă fie pentru a li se elibera rețete, fie pentru consultații sau pentru a beneficia de trimiteri către medicul specialist. Iată însă, în ce condiții poate elibera aceste documente și ce reguli trebuie să respecte atunci când vine vorba de sănătatea noastră.Dacă până nu demult vorbeam despre condițiile în care ne putem schimba medicul de familie, iată că și cadrele medicale trebuie să țină cont de un set de reguli atunci când pacienții decid această schimbare, și nu numai. Medicul de familie care preia practica de medicină de familie are obligația să anunțe asigurații despre dreptul acestora de a opta să rămână sau nu pe lista sa, în primele 6 luni de la data încheierii contractului cu CJAS.Președintele CJAS Constanța explică ce obligații au medicii de familie:„Medicii de familie au obligația să respecte următoarele prevederi legale în ceea ce privește pacienții:- Să acorde servicii medicale de profilaxie, prevenție, curative, de urgență și de suport în limita competenței profesionale, comunicând caselor de asigurări datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale.- Să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscriși pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultație a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după nașterea copilului, dacă părinții nu au altă opțiune exprimată în scris.- Să înscrie pe lista proprie gravidele și lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultație în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.- Să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinților sau a aparținătorilor legali, și nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene- Să respecte dreptul asiguratului de a-și schimba medicul de familie după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. În situația în care nu se respectă această obligație, la sesizarea asiguratului, CJAS cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorește să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă” a explicat președintele CJAS Constanța, Dragoș Poteleanu.Când prescriu rețete sau tratamente compensateProgramul de compensare de până la 90% este valabil pentru pensionarii cu venituri de până la 700 de lei pe lună, fapt pentru care medicul de familie este obligat să trimită pacientul la un alt medic care a încheiat contract cu CJAS pentru ca bolnavul să nu piardă rețeta. Regula este însă ca medicul de familie să întocmească o scrisoare medicală.În situația în care medicul de familie prescrie medicamente cu și fără contribuție personală la recomandarea altor medici, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului sau medicilor care au indicat tratamentul.Pe de altă parte, fiecare pacient care suferă de o boală cronică are dreptul la servicii medicale balneare, fapt pentru care, medicul de familie are obligația să scrie bilete de trimitere către clinici sau spitale de recuperare balneară și de fizioterapie.Medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situațiile în care bolnavii se programează, dacă asiguratul solicită aceste servicii înaintea datei programate. În aceste situații, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescripții medicale decontate de CJAS.