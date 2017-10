Hepatita poate fi tratată. Diagnosticare gratuită, la Medstar General Hospital

În baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie pentru specialitatea Medicina internă, C.I. și dovada plății CAS, puteți beneficia de următoarele analize și investigații: Antigen Hbs calitativ, Anti-HCV calitativ, TGO, TGP, ecografie abdominală.Hepatita virală este o afecțiune a ficatului produsă de virusurile hepatice, care are ca efect distrugerea țesutului hepatic. Fiecare tip de hepatită este produs de virusuri diferite. Virusurile he-patice A, B, C, D, E sunt printre cele mai cunoscute. Rareori, hepatitele pot fi produse și de: citomegalovirus, virusul Epstein Barr sau vi-rusul febrei galbene. Dintre persoanele care se infectează, 55-85% dezvoltă infecția cronică. Unul din cinci pacienți cu hepatită cronică (20%) evoluează către ciroză hepatică, iar 4% din cazuri, către cancer hepatic.„Atenție, infecția acută cu virusul hepatic este în 8 din 10 cazuri asimptomatică - persoana respectivă nu are niciun semn sau simptom al bolii. Uneori pot apărea: dureri musculare, dureri de articulații, greață, stare de oboseală, lipsa poftei de mâncare, dureri abdominale, urină închisă la culoare. Dacă în urma efectuării analizelor de rutină apar valori crescute ale enzimelor hepatice (transaminazele: TGO sau AST, TGP sau ALT), se reco-mandă efectuarea testelor specifice pentru hepatită: Antigen Hbs și Anti-HCV”, explică specialiștii Medstar General Hospital.Pentru un diagnostic precis, consultați medicul de familie sau un specialist în gastroenterologie/hepatologie, boli infecțioase sau medicină internă. Pentru a preveni infecția cu virusul hepatic, nu folosiți obiecte de igienă personală pe care le folosesc și alte persoane, evitați contactele sexuale întâmplătoare și neprotejate. Dacă doriți să vă faceți tatuaje sau piercing-uri, este indicată vizitarea unui specialist autorizat. Atunci când vi se administrează un tratament injectabil, verificați întotdeauna utilizarea instrumentarului steril. În situația nedorită a consumului de droguri injectabile, trebuie evitată utilizarea în comun a seringilor.Pentru a afla mai multe informații și pentru programări, vă rugăm să apelați numerele de telefon 0341.174.600, 0725.532.551.