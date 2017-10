Hepatita netratată, risc de complicaţii majore

Hepatita netratată, risc de complicații majore

Hepatita este o boală cronică ce are un impact dezastruos asupra vieții pacienților pe termen lung. Există cinci tipuri de hepatită, toate acestea fiind o amenințare pentru starea de sănătate a pacienților care au căpătat boala. Singura modalitate de prevenție este vaccinarea, disponibilă pentru două dintre tipurile de hepatită, asociată cu depistarea precoce a bolii, a precizat dr. Adrian Streinu - Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, prezent la Constanța la lansarea unui proiect destinat cadrelor medicale din domeniu.Cu peste 600.000 de persoane afectate, România se situează pe locul al II-lea în Europa în ceea ce privește incidența hepatitei C, afecțiune cu un impact grav asupra stării de sănătate pe termen mediu și lung a pacientului. Prezent la Constanța la lansarea unui proiect destinat cadrelor medicale din domeniul bolilor infecțioase, medicul Adrian Streinu - Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, a subliniat importanța prevenției hepatitelor la nivel național.„Toate tipurile de hepatită reprezintă o problemă de sănătate publică și trebuie investit în programe naționale de screening și vaccinare. Hepatita este o afecțiune care afectează viața bolnavilor pe termen lung și poate produce complicații majore, mai ales dacă rămâne netratată.Dacă hepatita A, contactată prin alimente contaminate poate fi eliminată din organism într-un termen relativ scurt, hepatitele de tip B, C, D, sunt contactate prin contactul cu sângele infestat, contact sexual neprotejat sau, cea mai gravă, hepatita D, care se în-tâlnește numai în cazul persoanelor infectate deja cu virusul hepatic B și reprezintă o suprainfectare a pacienților, sunt tipuri cronice de boală care aduc cu ele o serie de complicații majore”, a explicat medicul.Vaccinarea, principala cale de prevențiePe lângă evitarea căilor de îmbolnăvire menționate, medicii susțin că hepatita poate fi prevenită prin vaccinare. În prezent, există doar două tipuri de vaccin împotriva hepatitei, însă sunt prea puțini cei care au acces la acestea sau nu dețin suficiente informații pentru a accepta vaccinarea.Pe de altă parte, în spitalele de boli infecțioase din întreaga țară se fac eforturi susținute de pregătire permanentă a cadrelor medicale, în vederea tratării și îngrijirii bolnavilor. În acest sens, proiectul lansat la Constanța vizează și 400 de persoane din mai multe spitale din oraș care vor beneficia de instruire și acces pe piața muncii.„400 de femei, provenind din mai multe unități sanitare din județ, ce ocupă posturi de asistente și infirmiere în aceste unități medicale, vor beneficia de instruire medicală. În rândul acestora sunt și persoane care lucrează în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, instituție care va avea centre de excelență pentru instruire medicală.De altfel, Spitalul de Boli Infecțioase este un partener de nădejde, care se va implica permanent în proiectele destinate recrutării și perfecționării cadrelor medicale și auxiliare”, a explicat dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.