Hepatita, contactată de la stomatolog?

Europarlamentarul Cristian Busoi, fost presedinte al CNAS, a declarat intr-o dezbatere, in cadrul campaniei „STOP Hepatita”, ca din cunostintele sale, multi dintre bolnavii de hepatita ar fi fost infectati la stomatolog, lucru care poate ridica o problema majora.Astfel, el a atras atentia ca este nevoie de campanii de constientizare a riscurilor imbolnavirilor cu virusurile hepatice B si C si la nivelul personalului medical, scrie paginamedicala.ro.„Foarte multe persoane cu care am discutat, foarte multi pacienti, cei pe care ii cunosc si cei cu care am interactionat in cele 8 luni cat am fost presedinte al CNAS, afirma ca ar fi capatat infectia de la stomatolog. Poate fi doar o opinie, doar o parere, poate fi insa si o problema serioasa, pe care trebuie sa o privim cu ingrijorare si trebuie ca toate aceste campanii de constientizare a riscului sa includa si partea de personal medical”, a explicat Busoi.