Hepatita C, vindecabilă în doi ani

Vindecarea de hepatita C, virus care în Spania afectează circa 800.000 de persoane și care cauzează ciroză și cancer de ficat, va fi o realitate peste doi ani, susțin cercetătorii.Doctorul Jacob George, profesor de gastroenterologie și hepatologie la Universitatea din Sydney (Australia) a abordat, în cadrul unei conferințe desfășurate la Taipei (Taiwan), rezultatele unui promițător studiu în faza a II-a, publicat în The New England Journal of Medicine, informează Agerpres.ro.Pentru prima dată, s-a demonstrat „posibilitatea ca hepatita C să poată fi vindecată”, deoarece o nouă combinație de medicamente în curs de cercetare înlătură cu succes infecția provocată de genotipul 1 al virusului hepatic C, mai greu de tratat, la pacienții care nu răspund la tratamentul prealabil, a explicat Jacob George într-o conferință de presă.