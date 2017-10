"Hepatita C – Perspective asupra îngrijirii de durată"

Pacientul cu hepatită C are nevoie de asistență medicală, de îndrumare pentru accesul la tratament și de sprijin pentru a pune în practică recomandările medicilor, dar și pentru modificarea stilului de viață, potrivit unui studiu prezentat de Fundația Baylor Marea Neagră.Studiul calitativ “Hepatita C – Perspective asupra îngrijirii de durată”, realizat în Dobrogea, de Fundația Baylor România, relevă faptul că îngrijirile medicale sunt satisfăcătoare pentru faza acută a bolii, dar răspund în mai mică măsură nevoilor pacientului cronic cu hepatită C (HCV), care are nevoie de îngrijiri medicale și asistență de lungă durată.Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat că autoritățile au nevoie de serviciile pe care le oferă Fundația Baylor România. "Noi, autoritățile, avem nevoie de serviciile acestei fundații. Ce face Fundația Baylor România în Dobrogea ar trebui să se extindă la nivel național. Cât timp voi fi eu la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, voi susține acest parteneriat și voi face tot posibilul ca el să funcționeze în beneficiul pacientului", a spus Vasile Ciurchea.