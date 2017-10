Hepatita, boala care se instalează pe ascuns

Hepatita, sau „boala mâinilor murdare“, cum o mai numesc specialiștii, face mii de victime în fiecare an, iar consecințele pot fi resimțite de către bolnavi pentru tot restul vieții. În schimb, există diferențe între formele de hepatită, așa cum există și reguli ce impun un nou stil de viață pentru fiecare pacient în parte, în funcție de forma de care suferă.Virusul hepatic A este o boală strâns legată de igiena personală, având o cale de transmitere digestivă, adică se transmite prin contactul cu persoane infectate și alimente contaminate. Această formă creează imunitate și nu se cronicizează, ceea ce face ca bolnavul să nu sufere mai mult de câteva luni, spun medicii.„Hepatita este o inflamație a ficatului ce reprezintă cel mai frecvent rezultatul unei infecții virale A, B, C, D, E sau G. Numeroase alte cauze, precum alcoolul, efectele secun-dare ale unor medicamente, igiena precară, mai ales în cazul copiilor, pot genera hepatite sau agrava o hepatită virală, cum este cea de tip A, care poate fi prevenită prin respec-tarea normelor igienice, dar și prin vaccinare.În cazul hepatitelor cronice, de tip B sau C, virusul persistă în organism pentru o perioadă mult mai mare, producând adesea ciroza hepatică. Hepatita de tip B se poate transmite și de la mamă la făt, dacă femeia se infectează în primul trimestru de sarcină. De asemenea, virusul hepatitei B poate fi transmis și prin lapte matern”, explică dr. Loti Popescu, coordona-torul programelor de sănătate din cadrul Direcției Județene de Sănătate Constanța.Atenție la simptome!Foarte grav este că, deși o persoană este infectată cu hepatită, aceasta poate să nu se simtă bolnavă, iar depistarea bolii să fie mult întârziată și chiar întâmplătoare, mai spun medicii. Însă, aceștia spun că oboseala, sensibilitatea sau disconfortul sub coastele din partea dreapta, în zona ficatului, greața, scăderea poftei de mâncare și a greutății, durerile musculare, durerile articulare, febra, urina de culoare închisă, fecalele de culoare deschisă sau decolorate și îngălbenirea pielii sunt simptome clare de boală care atenționează bolnavul că trebuie să ajungă de urgență la medic.„Pentru depistarea orică-rui tip de hepatită, medicul infecționist este cel mai în măsură să stabilească diagnosticul și tratamentul adecvat pentru fiecare bolnav. De cele mai multe ori, este nevoie de internare într-un spital de boli infecțioase pentru evitarea complicațiilor și pentru stoparea evoluției bolii. De aceea, în fiecare an școlar, o echipă a DSP Constanța merge în unitățile școlare și informează elevii, cadrele didactice și părinții cu privire la modalitatea de prevenire a bolii, dar și riscurile pe care le implică infectarea, pentru a înțelege și când trebuie să se adreseze medicului”, explică dr. Mihaela Dinisov, director medical al DSP Constanța.Județul Constanța se află, din păcate, pe lista locațiilor în care 7% din populație suferă de o formă de hepatită extrem de gravă: hepatita C, responsabilă de cancerul hepatic, avertizează specialiștii.Cu toate acestea, există și o parte bună a lucrurilor, având în vedere că la Constanța există singurul Centru de Excelență din Ro-mânia care oferă testare gratuită și confi-dențială, însoțită de consiliere pre și post test, în cadrul Centrului Baylor. Testele efectuate sunt rapide și oferă posibilitatea comunicării unui rezultat care arată dacă persoana testată are unul dintre aceste virusuri.