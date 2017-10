Halucinaţiile – primul simptom al schizofreniei

Halucinațiile – primul simptom al schizofreniei

Schizofrenia este o boală mintală, care afectează într-un sens profund viața pacientului și a familiei sale. Schizofrenia nu are o singură cauză, apariția ei este cauzată de interacțiunea mai multor factori biologici, psihologici și culturali cu o vulnerabilitate genetică. Simptomele care definesc această problemă medicală sunt halucinațiile, ideile delirante, tulburările de percepție, dezorganizarea personalității, comportamentul bizar. „Ei știu la ce mă gândesc, îmi fură gândurile și le utilizează” „Ei mă urmăresc și mă persecută”, „au pus o cameră video în tocul de la pantof și în felul acesta știu unde mă duc și mă controlează”, „mi s-a implantat un cip prin care mi se controlează mintea”, „ei emit niște gaze cu care mă iradiază, le simt în stomac”. Acestea sunt doar câteva exemple de idei delirante. Sunt formulări care descriu transparența-influența gândirii, fenomen întâlnit la schizofrenie. Pacientul are impresia că gândurile sale pot fi „citite” de alții, că „ceilalți îi pot insera gânduri străine”. Halucinațiile sunt un simptom ce caracterizează schizofrenia. Pot exista halucinații vizuale, auditive, olfactive, gustative, tactile. Alături de ideile delirante, pot fi prezente tulburări de gândire, cum ar fi interpolări de cuvinte în mijlocul frazelor, utilizarea de neologisme fără relevanță pentru context. Blocajele gândirii la schizofrenici determină modificări ale comunicării ce pot varia de la irelevanța conținutului până la incoerență. Schizofrenicii se pot insera profesional parțial Schizofrenia este o boală cronică care poate evolua cu episoade de acutizare. Am stat de vorbă cu doctor Iulian Burbea, medic primar psihiatru din cadrul Spitalului Universitar C.F.R. Constanța, care ne-a spus: „Sunt mai multe forme ale schizofreniei și o identitate patologică particulară este tulburarea schizoafectivă. După fiecare episod de tip delirant, pacientul coboară o treaptă de la nivelul avut anterior.” Medicul ne-a relatat că aceste cazuri pot fi împărțite: „cazurile cu debut brusc, confuzionale sau nu, care au un pronostic de evoluție mai bun” și „debutul insidios, cu puține simptome și care este văzut de ambient, inițial, ca o persoană particulară ciudată, după care încetează”. Persoanele care au simptome ale schizofreniei se prezintă singuri la medic, iar acesta îi monitorizează. Privitor la capacitatea bolnavului de a se integra social, „dacă până acum un deceniu, două se practica așa numita ergoterapie (terapia ocupațională) – dându-li-se dreptul și libertatea să facă ce vor, în ultimii ani se merge pe o ergoterapie sub îndrumare și dirijare, conform statutului social”, a declarat Iulian Burbea. Răspunsul bun la ergoterapie arată că ei se pot insera profesional, parțial. „Sunt cazuri în care își disimulează delirul și caută să păcălească psihiatrul și autoritățile ca să poată fi declarați apți de muncă”, a de-clarat medicul psihiatru. Calculatorul provoacă dependență schizofrenicilor Domeniile în care schizofrenicii pot lucra sunt: mecanică, agricultură, consiliere, cu excepția expunerii mult timp la calculator, deoarece provoacă dependență. Iulian Burbea afirmă că „o parte dintre ei pot deveni factori de răspundere la centre de abilitare. Mai nou, se diferențiază metodele de ergoterapie și integrare socială, ca ajutoare ale psihologilor și psihiatrilor pentru terapia în echipă”. Deși sunt foarte multe cercetări și teorii despre această boală, teoretic cel puțin, schizofrenia poate apărea la oricine. Ergoterapia trebuie să fie liber consimțită, nu impusă și la alegerea bolnavului. Este necesar căutarea unui specialist psihiatru.