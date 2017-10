Haideţi să-l ajutăm pe Mihai Riciu!

Apel la umanitate

Haideți să-l ajutăm pe Mihai Riciu!

Membrii filialei constănțene a Crucii Roșii își îndreaptă atenția, de sărbători, către cei mai puțin norocoși. Organizația desfășoară în fiecare an activități umanitare cu scopul de a împărți daruri către familii sărace, copii orfani, oameni fără adăpost sau bătrâni nevoiași.Mâine, Crucea Roșie Constanța dă startul unei campanii umanitare care se va desfășura pe tot parcursul lunii decembrie.Prima activitate din cadrul campaniei începe în această după amiază, la Palatul Copiilor din Constanța, unde are loc spec-tacolul de caritate „Ajută de sărbători!”.„Evenimentul a fost organizat pentru a ajuta un adolescent de clasa a 9-a, nevoit să stea de sărbători pe un pat de spital. Mihai Alexandru Riciu este diagnosti-cat cu orteosarcom la femurul drept și are nevoie de ajutor financiar pentru a se putea trata”, spune psihologul Carmen Lungu, directorul filialei Constanța a Crucii Roșii.Pe scena Palatului Copiilor, voluntarii și copiii vor cânta, vor dansa și vor recita poezii. Cei care doresc să îl sprijine pe Mihai, fie financiar, fie moral, sunt invitați de la ora 15.00, la Palatul Copiilor din municipiu.