Gutuile - sănătate de toamnă

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Bogate în vitaminele B, C, E, în potasiu, calciu, magneziu, fier, gutuile sunt unele dintre cele mai aromate roade ale toamnei. Cu 63 de calorii pe 100 de grame, gutuile asigură succesul în curele de slăbire. Nutriționiștii recomandă persoanelor care vor să slăbească să mănânce două-trei gutui zilnic. Au puține calorii și sunt foarte bogate în fibre alimentare, care împiedică asimilarea grăsimilor. De asemenea, au proprietăți diuretice și depurative, de aceea stimulează eliminarea toxinelor și a kilogramelor în plus. În același scop poate fi folosit sucul din gutui proaspete. Prin bogăția de vitamine și minerale, sucul de gutui este recomandat cardiacilor, anemicilor. Se bea câte o jumătate de pahar de suc proaspăt stors înainte de masă. Gutuile conțin multe taninuri, ceea ce le conferă proprietăți astringente. Datorită taninurilor, gutuile sunt bune în afecțiunile digestive. Gutuile sunt puțin mai acide decât alte fructe. De aceea este posibil ca persoanele cu hiperaciditate gastrică să nu tolereze gutuile crude. Spre deosebire de alte fructe, gutuile își păstrează proprietățile terapeutice chiar și atunci când au fost preparate termic. Altfel spus, dulceața și compotul de gutui au aceleași efecte benefice în afecțiunile digestive ca și fructele crude. Prin preparare termică, însă sunt distruse unele vitamine, printre care și vitamina C. Proprietăți terapeutice au și semințele sau frunzele de gutui sub formă de ceai. Decoctul din frunze de gutui are proprietăți calmante, astringente, diuretice, fiind recomandat în afecțiunile pulmonare, hepatice, în bolile intestinului gros, dar și în curele de detoxifiere.