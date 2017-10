Gutuile, leac pentru anemici

Ştire online publicată Miercuri, 24 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În medicina populară, de la gutui se folosesc atât fructele, cât și frunzele. Lichidul obținut prin amestecarea semințelor de gutuie, măcinate sub formă de pulbere, cu apă călduță sau ceai (în proporție de 5%) are un efect calmant extraordinar în cazul inflamărilor căilor respiratorii și digestive, în bronșite, gastroenterite, hemoragii, hemoroizi, diaree, tuse și colite spasmodice. În caz de anemie și pentru fortificarea organismului este recomandată tinctura de gutui: 50 g de gutuie proaspătă se pun în 50 ml de alcool alimentar, se acoperă vasul și se ține într-un loc întunecos timp de o săptămână. Se iau câte 15 picături, de 3 ori/zi. Tot pentru anemie, se recomandă consumarea, zilnic, a unei gutui crude sau fierte. De asemenea, pentru combaterea lipsei poftei de mâncare, a slăbiciunii de după o boală grea, bolnavului i se recomandă să mănânce, o dată pe zi, câte o jumătate de gutuie proaspătă (poate fi consumată și cu miere).