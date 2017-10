Guta, o boală care afectează mai mult bărbaţii

Guta, o boală care afectează mai mult bărbații

Excesul de mezeluri și de carne poate oricând produce un atac de gută. Guta este dată de un exces de acid uric în sânge. În guta primară, adesea este implicat un factor familial, genetic, care provoacă tulburări enzimatice la nivelulmetabolismului purinelor (compus organic din acidul uric). Sedentarismul, obezitatea, alcoolismul și factorii alimentari (aici un rol important îl are carnea de vânat, măruntaiele, carnea de oaie, miel) joacă un rol favorizant. În cazul gutei secundare, excesul de acid uric din sânge este dat de un exces de distrugere a nucleoproteinelor celulare prin: intoxicație cu plumb, leucemie, arsuri pe suprafețe întinse, anumite tratamente cu diuretice sau corticoizi. În 90% din cazuri, guta este o boală masculină, primul atac apărând în jurul vârstei de 35 ani. La femei, guta nu apare decât după menopauză. Criza acută de gută survine la omul tânăr. Prima articulație afectată este degetul mare de la picior, dar uneori sunt afectate și glezna sau genunchiul. Adesea, pacientul se plânge de anumite stări care preced criza precum: oboseala, stare pseudo-gripală, cefalee etc. Uneori există o cauză declanșatoare precum: microtraumatism local, oboseală, o intervenție chirurgicală. În timpul crizei, articulația este inflamată, roșie, caldă, umflată, foarte dureroasă și împiedică pacientul să doarmă. Bolnavul are impresia că are piciorul prins într-o cursă de șoareci și nu poate să calce. Durerea este atroce, uneori se asociază stări febrile (38 grade C), agitație, transpirații. Guta cronică se caracterizează prin deformarea articulațiilor. Cele mai afectate sunt mâinile, picioarele, gleznele și genunchii. Pe lângă tratamentul medicamentos specific, este foarte important să se respecte anumite măsuri igieno-dietetice, regimul jucând un rol esențial. Astfel, trebuie începută o cură treptată de slăbire pentru obezi (alimentația trebuie să fie hipolipidică și hipocalorică). Cura diuretică: trebuie să beți mai mult de doi litri de lichide pe zi (apă minerală sau plată). Deoarece prin alimentație și lichide se urmărește și alcalinizarea urinei (este de dorit un pH cât mai aproape de 7) este bine să vă urmăriți și aciditatea urinară. Alimente care trebuie suprimate: măruntaie de vițel, sardine, hering, icre, sardele, sosuri de carne, prăjeli, mezeluri, carne de vânat, carne de vițel, curcan, creier, brânzeturi fermentate, maioneză, ciocolată, cacao.