Gustări sănătoase pentru gravide

Atunci când ne gândim la o gravidă, o asociem inevitabil cu pofte sau grețuri. Pentru că se poate întâmpla ca ea să fie obosită și fără chef de gătit, nu este exclus să se repeadă la chipsuri, un sendviș sau semipreparate. Apetitul crescut al gravidelor este normal, susține dr. Metin Beghim, medic obstetrică-ginecologie, „pentru că apar modificări hormonale, dar nu trebuie să fie exagerat”. Pentru o dezvoltare armonioasă a sarcinii, educați-vă în așa fel încât mofturile culinare să cuprindă fructe și legume proaspete, alimente bogate în vitamine, fibre și minerale. Migdalele, alternativă la chipsuri Specialiștii vă recomandă câteva soluții simple nutriționale, pe care le puteți alterna de la o săptămână la alta. Pentru început, puteți încerca migdale. Ușor prăjite în tigaie, o dată pe săptămână, puteți mânca o porție de migdale, alternativă sănătoasă la chipsuri sau floricele. Migdalele sunt bogate în vitamine și îți aduc o mică variație a gustărilor cu care te-ai obișnuit. Fructele sunt foarte sănătoase și recomandate în alimentația oricui, mai ales dacă este vorba și de gravide. Pentru a da o notă de rafinament, încercați să com-binați câteva feliuțe dintr-un fruct cu felii de brânză cheddar, sursă sigură de calciu de care aveți atâta nevoie în perioada de sarcină. Un fruct care nu trebuie să lipsească din alimentația unei gravide este kiwi. Specialiștii spun că fructul oferă mult mai multe beneficii decât altele, fiind bogat în vitamina A, C, fibre și luteină. Mergând pe aceeași linie sănătoasă, puteți încerca să consumați fructe de merișor uscate, bogate în vitamina C. Caisele uscate nu sunt doar gustoase, ci și bogate în vitamina A, oferind sănătate pielii, ochilor și oaselor. Iaurtul, fructele și legumele crude sunt considerate cea mai bună investiție pentru sănătatea ta. Efortul de a digera alimentele este mai mic, deoarece trec ușor prin stomac, se asimilează repede și nu dau senzația de disconfort. Cereale cu afine la micul dejun sau cină Ouăle fierte tari, deși nu par nimic nou sau special, înlocuiesc snacksurile și asigură cantitatea de proteine necesară organismului unei gravide. Obținerea unui snack foarte bun și sățios, plin de potasiu și proteine, poate fi obținut cu ajutorul unei jumătăți de banană dată prin germeni de grâu. Dacă doriți să încercați ceva mai exotic, alegerea ideală este humus cu salată verde. Combinația asigură organismului folați, dar și vitaminele A și C. Pe post de mic dejun, dar și ca desert, combinația de cereale cu afine este deosebită, aducându-vă un surplus important de vitamine și minerale. Nu te da în lături de la o porție de spanac, căruia îi puteți da mai mult gust cu puțin iaurt. Prăjiturele din fulgi de ovăz sunt surse delicioase de glucide la desert. Un ciorchine de struguri poate bifa încă o sursă de vitamina C, la fel ca și cireșele sau câteva cuburi de mango. Cinci mese pe zi, recomandate femeilor însărcinate Păstrându-ne în aceeași zonă plină de sănătate și prospețime, puteți încerca o porție de cartofi la cuptor, asezonată cu iaurt și dovlecei la grătar. Gustarea poate fi asortată cu un suc de legume peste care puteți adăuga puțin Tabaco, asta ca să nu uitați că pe perioada sarcinii nu este indicat să consumați Bloody Mary. Nutriționiștii sunt de părere că trei mese principale și două gustări reprezintă o împărțire ideală a alimentelor într-o zi.