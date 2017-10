Grupuri de suport medical şi psihologic pentru constănţenii bolnavi

Grupuri de suport medical și psihologic pentru constănțenii bolnavi

Specialiștii Fundației Baylor au reluat grupul de suport cu pacienții bolnavi de hepatită C, înscriși în programele centrului. Astfel, pot să își împărtășească unii altora experiențele trăite și să facă o evaluare a modului în care aceste întâlniri i-au ajutat să facă față cu succes diagnosticului primit.„Am reluat întâlnirile de grup de suport, de data aceasta într-o nouă formulă, cu alți pacienți diagnosticați recent. În primele două sesiuni, am discutat despre semnificația analizelor medicale și despre ceea ce presupune terapia, inclusiv efecte secundare. Pentru încurajarea și susținerea participanților la grup, am invitat și pacienți aflați în tratament cu interferon, lucru care i-a făcut să își schimbe perspectiva asupra terapiei”, susțin reprezentanții Fundației Baylor.