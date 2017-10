Gripa porcină poate produce convulsii copiilor

Ştire online publicată Luni, 27 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Oficialii din domeniul sănătății din Statele Unite atrag atenția medicilor că gripa AH1N1 poate genera convulsii, după ce patru copii au fost spitalizați în Texas pentru complicații neurologice, scrie The New York Times, în ediția electronică. Toți cei patru copii s-au însănătoșit complet după ce au fost tratați la un spital din Dallas, potrivit unui raport publicat, joi, de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Anunțul nu îi surprinde pe medicii obișnuiți să vadă complicații la nivelul creierului provocate de virusurile gripei de sezon care circulă în fiecare an. „Era de așteptat, dat fiind că până acum acest nou tip de gripă AH1N1 se comportă ca și gripa de sezon cu care suntem familiari”, a declarat doctorul Anne Moscona, profesor de pediatrie și microbiologie la Centrul Medical Weill Cornell. Deoarece complicațiile la nivelul creierului legate de gripă sunt mai des întâlnite la copii decât la adulți, iar virusul gripei AH1N1 pare să infecteze mai degrabă copiii decât adulții, experții în sănătate publică se așteaptă să întâlnească mai multe cazuri de copii care manifestă complicații neurologice legate de gripa porcină, în condițiile în care pandemia continuă.