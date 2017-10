Grijă la imunitate! Ce boli ne "atacă" organismul în sezonul rece

Încet, încet, toamna începe să își facă simțită prezența, iar organismul fiecăruia dintre noi trebuie să fie pregătit să facă față „avalanșei“ de afecțiuni specifice sezonului. Tranziția de la cald la rece nu trece, însă, neobservată pentru cei care au un sistem imunitar slăbit sau suferă de boli digestive, cardiace sau respiratorii.Odată cu venirea toamnei, organismul nostru este mult mai vulnerabil decât în perioada verii. Imunitatea scade, din cauza temperaturilor scăzute cu care ne confruntăm în această perioadă.„Organismul poate fi luat pe nepregătite de schimbările bruște de temperatură, de umezeala specifică sezonului, de virusuri și bacterii care provoacă viroze, răceli sau chiar alergii. Din acest motiv, principala grijă este de a asigura organismului toate elementele de care are nevoie pentru a rămâne la «adăpost». În acest sens, fiecare persoană poate solicita medicului curant o serie de analize pentru a verifica ce carențe are sau ce organe au fost suprasolicitate peste vară și poate începe astfel și o cură de vitamine și minerale”, explică dr. Mirela Stângaciu, medic de familie.Creșterea imunitățiiCapacitatea organismului uman de a opune rezistență în fața microbilor și a virușilor reprezintă una dintre cele mai bune soluții pentru prevenirea bolilor de sezon.Pe lângă alimentație, foarte importante sunt și plimbările în aer liber, dar și alternativele pentru imunizare: vaccinare, administrarea de vitamine (în special vitamina C în combinație cu zincul), medicamentele homeopate, siropurile și tincturile pe bază de plante cu proprietăți imunostimulatoare (echinaceea, măceșe, cătină), polenul și lăptișorul de matcă.Pentru a evita consecințele neplăcute ale tranziției de la cald la rece, medicii ne recomandă să urmăm câțiva pași simpli, care ar putea să ne aducă un plus de confort și să ne scutească de probleme.Schimbarea de sezon poate însemna, pentru aceia care suferă de tulburări intestinale, „pragul” către noi probleme medicale, create de afecțiuni deja instalate: ulcer sau probleme de colon.Printre factorii care provoacă această revenire a simptomelor bolilor, sunt stresul și schimbările alimentare.„Aciditatea gastrică poate fi perturbată, la schimbarea de sezon, atât de alimentația haotică, atât ca orar, cât și ca valoare nutritivă, de bacteria care provoacă infecții - helicobacter pylori, dar și de stres, consumul de alcool, cafea sau tutun, elemente ce afectează aparatul digestiv și mai ales stomacul”, explică dr. Luana Alexandrescu, medic primar gastroenterolog în cadrul Gastromond.