Gravidele sunt cele mai expuse la apariţia tromboflebitei

Gravidele sunt cele mai expuse la apariția tromboflebitei

Tromboflebita picioarelor se caracterizează prin inflamația și, uneori, prin astuparea cu cheaguri de sânge a uneia sau mai multor vene ale membrelor inferioare. Medicul de familie Daniela Plângu a declarat că boala se întâlnește mai frecvent la femeile gravide, la persoanele cu varice sau după infecții ale pielii ca plăgi, furuncule și rosături. Ea a precizat că, în unele cazuri, tromboflebita își are originea într-o infecție mai îndepărtată cum ar fi amigdalita sau abcesul dentar. Afecțiunea se evidențiază când în regiunea venei inflamate pielea este roșie, fierbinte, dureroasă, chiar și atunci când persoana în cauză se află în repaus. Mai mult, ridicarea în picioare și mersul accentuează durerea, iar deseori apar frisoanele și febra. Compresele reci pot ameliora durerea Ca prim ajutor, bolnavul este sfătuit ca, până ce va fi văzut de un medic, să stea întins în pat cu piciorul inflamat mai ridicat, așezat pe o pernă sau pe o scândură. De asemenea, este recomandat ca pe regiunea dureroasă să fie aplicate comprese reci cu apă, care trebuie schimbate cât mai des. Totodată, medicul spune că nu este indicat să se facă masaj piciorului bolnav. Pentru ameliorarea durerii sunt indicate calmante ca Algocalmin, Aspirină sau Paracetamol și medicamente care favorizează circulația sangvină, cum ar fi Vitamina C. Pe de altă parte, medicul Daniela Plângu a spus că aplicarea de lipitori pe regiunea bolnavă are efecte foarte bune. În schimb, tratamentul cu antibiotice și medicamente anticoagulante se face numai sub observația medicului. Pentru a evita tromboflebita, persoanele predispuse la varice și gravidele vor evita statul îndelungat în picioare sau mersul pe distanțe mari. Totodată, se vor trata corect toate infecțiile pielii piciorului, precum și cele generale.