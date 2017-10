Gimnastica şi masajul bebeluşului

Gimnastica și masajul bebelușului

Gimnastica stimulează toate funcțiile organismului, dar are o influență majoră mai ales asupra sistemului nervos. De aceea, a atras atenția kinetoterapeutul Dalila Băețoiu, din cadrul Audiozima, este importantă pentru bebeluși, indiferent dacă suferă de diverse afecțiuni sau sunt sănătoși.„Primul an de viață este important pentru bebeluși, deoarece totul în jurul lor este nou și demn de a fi explorat. După poziția fetală, o poziție care se desfășoară într-un spațiu limitat, gimnastica învață bebelușul să se bucure din plin de libertatea ce îi este oferită de noul său mediu de viață. «Gimnastica sugarului», asociată cu masajul, este indicată încă din primele luni de viață atât pentru corectarea unor deficiențe, cât și pentru dezvoltarea armonioasă, folosind o gamă largă de manevre care influențează posturile și mișcările corecte. Această gimnastică influențează bebelușul în mod pozitiv atât din punct de vedere psihic, cât și motor. Exercițiile fizice, combinate cu masajul relaxează musculatura, stimulează circulația periferică și terminațiile nervoase, stimulează digestia înlăturând colicile”, a explicat kinetoterapeutul.Forme terapeutice de joacă, masajul și gimnastica bebelușului pot fi considerate primii pași spre socializare. „Masajul prac-ticat cu regularitate îl ajută să doarmă, să se hrănească mai bine și să se bucure de noutățile apărute în primul an de viață”, a concluzionat kinetoterapeutul Dalila Băețoiu.