Ghimbirul, soluţia pentru indigestie şi mahmureală

Ghimbirul, soluția pentru indigestie și mahmureală

După mesele copioase consumate de sărbători se resimt și efectele. O soluție eficientă, care de altfel tratează și durerile cauzate de frig este ghimbirul. Planta minune are deja o istorie binecunoscută pentru tratarea stomacului, dar și a durerilor reumatice. În urma studiilor s-a dovedit faptul că această plantă conține aproape cinci sute de compuși care aduc beneficii organismului și mai mult de zece efecte recunoscute în ameliorarea durerilor. Acesta este recomandat cu atât mai mult în această perioadă pentru a trata indigestiile sau afecțiunile biliare. Fie că îl amestecați cu ulei de ricin, fie sub formă de infuzie sau pur și simplu uscat, ghimbirul poate fi consumat înaintea meselor pentru a da rezultate. De asemenea, ghimbirul poate fi utilizat pentru arderea grăsimilor acumulate în urma consumului excesiv de alimente grase și sățioase din această perioadă. Și încă o veste bună! Această plantă poate reprezenta soluția pentru mahmureală și dureri de cap, dacă este consumat de dimineață sub formă de suc sau aplicat direct pe frunte, în strat subțire.