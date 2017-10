Ghid naţional pentru o gravă afecţiune

Ghid național pentru o gravă afecțiune

Societatea Română de Dermatologie (SRD) si Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica (SRAIC) vor lansa un ghid national ce vine in ajutorul alergologilor, dermatologilor, al medicilor de familie si pediatrilor in ceea ce priveste urticaria spontana cronica.“Urticaria spontana cronica este o forma severa a urticariei care se manifesta prin aparitia spontana a papulelor rosii si umflate, a mancarimii si, uneori, prin umflaturi in straturile profunde ale pielii – angioedem. Spre deosebire de urticaria acuta, unde simptomele se diminueaza pe masura ce sunt tratate, in cazul urticariei cronice, acestea pot fi permanente sau pot reaparea si persista timp indelungat”, a declarat prof. dr. Călin Giurcăneanu, presedintele SRD.Urticaria poate afecta pacientii indiferent de varsta sau de sex, dar s-a constatat ca cel mai des sunt diagnosticate persoanele cu varste intre 20-40 de ani, in cea mai mare parte femei, deoarece acestea au un risc de doua ori mai crescut de imbolnavire decat barbatii, scrie paginamedicala.ro.