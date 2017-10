Gestul banal care îţi poate salva viaţa. Cum poate fi depistată cea mai cruntă boală

Gestul banal care îți poate salva viața. Cum poate fi depistată cea mai cruntă boală

După apariția primului ciclu menstrual, adică din adolescență și până la vârsta la care femeia intră la menopauză, palparea sânilor și ecografia mamară sunt esențiale pentru a depista cancerul la sân. Mamografia, în schimb, se utilizează în cazul femeilor care au deja depistate formațiuni la nivelul sânilor și care au nevoie de o evaluare mai amănunțită.Palparea sânilor este obligatorie pentru o viață sănătoasă, susțin medicii. Acest gest devine unul salvator în cazul femeilor care au chisturi sau formațiuni tumorale, mai ales pentru că acestea sunt primul semn că în organism au loc schimbări negative.În acest sens, odată ce sânul devine dureros, își schimbă culoarea sau la nivelul lui se simt, prin palpare, noduli, atunci pacienta va merge la medic pentru o primă investigație: ecografia mamară. Dacă aceasta nu relevă cu exactitate ce tip de formațiune există la nivelul sânului, medicul va determina diagnosticul prin mamografie sau RMN.„Trebuie spus, înainte de toate, că există o diferență majoră între ecografia mamară și mamografie. Prima este o investigație care utilizează ultrasunetele și, deci, este mult mai puțin nocivă. O femeie poate face mai multe ecografii în aceiași zi, fără să fie afectată.Mamografia este o modalitate de explorare mult mai agresivă, ce folosește radiațiile X, astfel că ea nu se poate face decât dacă este absolut necesar.Pe de altă parte, în ultima perioadă, din cauza toxicității crescute, mamografia este deseori înlocuită de medici cu RMN-ul sau cu tomograful. Mai trebuie precizat și faptul că metoda utilizată este individualizată, deoarece sunt formațiuni care sunt vizibile la ecografie și formațiuni care se văd mult mai clar la mamografie.O altă metodă de diagnosticare este cea a ecografiei mamare la care se adaugă și ecografia doppler. Aceasta din urmă arată dacă formațiunea este puternic vascularizată, acesta fiind unul dintre semnalele că pacienta poate suferi de cancer. De altfel, cancerul așa se formează, se «hrănește» cu foarte mult sânge pentru a se dezvolta”, a explicat dr. Mihaela Dancu, specialist în cadrul Clinicii New Life Diamond din Constanța, cu competențe în ecografie.Când este nevoie de mai multe investigațiiMedicul susține că, de cele mai multe ori, o pacientă care are probleme la nivelul sânilor va avea nevoie de investigații și la nivelul ovarelor și chiar la glanda tiroidă. Motivul? Toate aceste organe sunt compuse din glande care „comunică” și sunt legate între ele.„Fiecărei paciente care are probleme la unul dintre organele amintite îi recomand investigarea celorlalte, pentru că pot prezenta risc de îmbolnăvire. Concret, dacă o pacientă are chisturi ovariene, atunci ea trebuie investigată și la sâni. La fel și în cazul uneia care suferă de o boală tiroidiană sau care are, în mod special, noduli tiroidieni.Când se depistează o formațiune la nivelul sânului, pacienta va fi evaluată prin ecografie mamară la interval de o lună, apoi la două luni, la șase luni și la un an. Aceste consultații ne arată dacă nodulul sau formațiunea a rămas la aceiași mărime sau dacă a crescut în dimensiuni.În acest caz, pacienta este trimisă direct la chirurg, unde va suferi o intervenție chirurgicală de îndepărtare a țesutului afectat.Este mult mai important ca boala să fie depistată în fază incipientă și nu atunci când se metastazează, adică într-o fază a bolii în care nu se mai poate face nimic pentru ea”, a mai spus medicul.