Gâtul strâmb din naştere se poate îndrepta

Gâtul strâmb din naștere se poate îndrepta

În comparație cu senzația banală de gât strâmb care poate apărea din tot felul de motive, gâtul strâmb din naștere sau torticollisul congenital, cum este denumit științific, se poate observa chiar din momentul nașterii bebelușului. Este normal ca părinții să fie îngrijorați de această situație, dr. Emil Bianu, medic primar medicină fizică precizând că sindromul este nedureros, însă, din păcate, permanent, ceea ce justifică temerile apropiaților copilului. Potrivit specialistului, torticollisul congenital se datorează slabei dezvoltări a unuia dintre mușchii care se află de o parte și de alta a gâtului (sternocleidomastoidieni). Pentru îndreptarea gâtului se recomandă procedura chirurgicală, care înseamnă, de fapt, o operație de alungire a tendoanelor prea scurte. Extrem de important este ca părinții care au copii cu această problemă să știe că operația trebuie să fie făcută încă din primii ani de viață. Aveți grijă cum dormiți! Referitor la senzația de gât strâmb, pe care deseori o simțim atunci când ne trezim dimineața, specialistul a ținut să ne spună că această dificultate de mișcare a capului apare după mișcări brutale și forțate ale gâtului, dar și din cauza unor poziții incorecte ale capului în timpul somnului. Avantajul acestui gen de torticollis - dacă poate fi considerat un avantaj - este acela că putem scăpa de simptomele lui incomode și care dau un disconfort maxim, în mai puțin de trei zile. Pentru asta, însă, este nevoie de odihnă, dar și de unele medicamente analgezice și miorelaxante, fie sub formă de unguente, fie sub formă de comprimate. Torticollisul spasmodic Din păcate, lista tipurilor de torticollis nu se oprește aici, cel spasmodic fiind parcă și mai agresiv, pentru că produce dureri în zona gâtului, asociate cu contracturi succesive. Torticollisul spasmodic este recunoscut drept o boală care, în evoluția ei, din cauza contracturilor, poate provoca poziții anormale ale corpului. Este bine, totuși, că exercițiile de kinetoterapie, corect făcute și sub supravegherea persoanelor de specialitate, sunt benefice. Specialistul avertizează însă că aceste exerciții trebuie să fie neapărat completate și cu tratamentul de bază recomandat pentru așa-zisul torticollis obișnuit, tratament care constă în doze mici de injecții locale ce trebuie prescrise neapărat de specialiști, și nicidecum administrate pe baza unor recomandări neavizate.