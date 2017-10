Gărzile din spitale, prioritatea Ministerului Sănătăţii

Gărzile din spitale, prioritatea Ministerului Sănătății

Asigurarea gărzilor în spitale este o prioritate pentru Ministerul Sănătății, a declarat, ministrul Nicolae Banicioiu, in cadrul unei dezbateri initiate de grupul parlamentar PSD, scrie Agerpres."In conditiile in care numarul de medici, dar si personalul mediu este sub optim, modul de organizare a garzilor in fiecare unitate sanitara este extrem de important pentru buna functionare a fiecarui spital si a sistemului sanitar in ansamblu. in acest moment, Ministerul Sanatatii lucreaza pe mai multe directii pentru a rezolva si problema deficitului de sistem, dar si o organizare mai buna prin imbunatatirea asigurarii de garzi si de servicii medicale la orice ora.