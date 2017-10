Gândacii de bucătărie pot provoca alergii foarte periculoase

1

Alergie

In perioada iernii mucegaiul si-a facut aparitia in casa mea, asta fiind o problema pentru mine deoarece am alergie la mucegai si nu numai. O prietena mi-a recomandat o crema antialergica, numita Hay Max, pe care mi-o aplic la nas, spunandu-mi ca ma va ajuta cu siguranta. Nu eram convinsa de acest lucru, dar, am o luna de cand o folosesc si chiar ma ajuta. Eu, clar, o recomand! Am gasit crema aici https://www.longeviv.ro/hay-max la un pret destul de ok, dar, am inteles ca se gaseste si in Sensiblu.