GALERIE FOTO / Grevă generală în spitale! „Am pierdut la salarii între 100 şi 1.400 de lei!”

GALERIE FOTO / Grevă generală în spitale! „Am pierdut la salarii între 100 și 1.400 de lei!”

„Respect!”, „Unitate!”, „Grevă generală!”, au strigat ieri, într-un glas, peste 600 de medici și asistente de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Unii au rămas după tura de noapte, alții au venit de acasă pentru că erau liberi sau din concediu, pentru a putea participa la greva de avertisment de două ore, și în numele colegilor lor care nu au putut să-și părăsească locul de lângă pacienți. Angajații din Sănătate sunt supărați că s-au trezit cu salarii mai mici deși li s-a promis că nu vor avea de suferit după modificările fiscale făcute la începutul anului. Și acum vor să li se calculeze toate sporurile și să le fie mărite salariile.Ziua de astăzi este decisivă, dar dacă negocierile cu reprezentanții Guvernului eșuează, vineri, 11 mai, se intră în grevă generală. Și nu se știe cât va dura!„Mulți dintre colegi au ieșit din tura de noapte, o tură istovitoare, numai cine nu a intrat vreodată în spital nu are de unde să știe, și au venit să ni se alăture la greva japoneză anunțată. Sunt extrem de obosiți, dar și extrem de porniți să-și recâștige drepturile luate la începutul acestui an, obținute cu atât de multă trudă. În primul rând cerem ca, din plafonul de 30 la sută, să fie eliminat sporul pentru asigurarea continuității și sporul pentru gărzile medicilor, care ne-ar pune pe picior de egalitate cu ceilalți bugetari și în al doilea rând să se stabilească un program foarte clar de rezolvare a revendicărilor pe care le-am depus la cele două ministere, atunci când a fost deschis conflictul de muncă, atât la sănătate, cât și la asistență socială”, a explicat Nicolae Manea, liderul filialei Constanța a Sindicatului „Sanitas”.Negocieri dure la GuvernPractic, negocierile au în vedere majorarea salarială pentru întreg personalul din sistemul de sănătate și din cel de asistență socială.„Discutăm de eliminarea plafonului de 30 la sută astfel încât să putem să acordăm sporurile din regulamentul de sporuri, discutăm de rezolvarea acelei mari inegalități în sensul în care salariile care au scăzut începând cu 1 ianuarie 2018, față de luna decembrie 2017, să fie reîntregite, discutăm de recalcularea grilelor, astfel încât să se respecte principiile după pregătirea profesională, după nivelul studiilor. Cei care au avut veniturile diminuate începând cu 1 ianuarie au pierdut de trei ori, o dată au pierdut pentru că au fost limitate în grilă, a doua oară au pierdut prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, astfel încât s-au trezit că acel procent de 21,5% este reținut din salariul lui și, în al treilea rând, au pierdut prin aplicarea regulamentului de sporuri pentru că majoritatea închizându-se ca ordonator principal de credite pe Ministerul Sănătății nu s-a putut acorda nici măcar minimum din grilă. Și atunci avem situații în care s-au pierdut de la o sută, două de lei până la 1.400 de lei”, a mai spus liderul de sindicat.Acesta spune că merge încrezător la negocieri, dar, în același timp, au pornit încă de ieri discuțiile cu conducerile spitalelor astfel încât, în cadrul unei greve generale, să poată fi asigurate urgențele, îngrijirea și tratamentul bolnavilor.„Cei care au greșit, nu spunem că a fost rea intenție, trebuie să recunoască greșeala și să o îndrepte. Este foarte simplu: nu se pot trece contribuțiile pe seama salariaților! Nu pot fi făcute legi care, așa cum s-a afirmat, sunt bune pentru 90% din personal. Ele trebuie să fie corecte și bune pentru sută la sută din cei cărora li se adresează. Așa ar însemna că facem Legea Învățământului pentru 60% din elevi, Legea Sănătății pentru 80% din pacienți, Constituția pentru 75% din cetățeni. Dacă nu avem un răspuns pozitiv, începând cu 11 mai vom intra în grevă generală. Deja încheiem protocoale cu conducerile spitalelor, în care stabilim treimea și toate condițiile, în așa fel încât să se asigure și asistența medicală de urgență, să se asigure treimea și continuitatea. Pacienții nu vor avea de suferit pentru că vom asigura continuitatea. Să sperăm totuși că nu vom ajunge aici”, a completat Nicolae Manea.