Fundaţia Baylor, un ONG de „Nota 10“

Fundația Baylor, un ONG de „Nota 10“

Fundația Baylor a primit din partea OMV Petrom distincția „ONG de Nota 10“. Trofeul și diploma au fost acordate în cadrul Galei „Oameni de Nota 10" organizată de compania petrolieră la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate.Membrii echipei Baylor au fost premiați pentru că au depășit toate barierele și au reușit să schimbe mentalități, vieți și comunități.Fundația Baylor Marea Neagră colaborează cu OMV Petrom din 2011, compania petrolieră fiind implicată în finanțarea unor proiecte cum ar fi Programul de consiliere și testare gratuită cu Laboratorul Mobil pentru HIV, hepatita B și C, derulat în comunitățile rurale din Dobrogea sau Programul de educație pentru sănătate, „Aventurile Pompierului Zahăr Ars la malul mării”.În cadrul Fundație Baylor, până la finalul anului 2013, peste 4.000 de persoane au beneficiat de testare și consiliere și aproa-pe 11.000 au primit informare cu privire la bolile infecțioase. De asemenea 100% dintre pacienții Baylor infectați cu HIV, precum și 90% din pacienții cu hepatită C au fost referiți către specialiști. Aceștia sunt, în prezent, fie în evaluare, fie urmea-ză terapia sau sunt sub supraveghere.În plus, pentru anul 2014 se așteaptă ca până la final 1.000 de adulți să beneficieze de informații cu privire la riscurile contactării bolilor infecțioase, iar 900 de copii din grădinițe să învețe despre educația pentru sănătate parti-cipând la o piesă de teatru de păpuși.