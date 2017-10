Fumatul provoacă acnee

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fumatul poate provoca acnee, mai ales în cazul femeilor, potrivit rezultatelor unui studiu realizat de o echipă de cercetători italieni și publicat în British Journal of Dermatology, informează site-ul bbc.co.uk. Cercetătorii de la Institutul de dermatologie San Gallicano din Roma au identificat o nouă boală, „acneea fumătorului", numită oficial acnee non-inflamatorie, manifestată prin blocarea porilor și pătarea tenului. Femeile sunt în mod particular afectate de această boală, potrivit cercetătorilor italieni. La studiu au participat 1.000 de femei, cu vârsta cuprinsă între 25 și 50 de ani. Din cer-cetări a reieșit că 42% dintre femeile fumătoare sufereau de acnee față de doar 10% dintre femeile nefumătoare. În plus, femeile fumătoare care au suferit în adolescență de acnee juvenilă prezintă de patru ori mai multe riscuri de a dezvolta această boală dermatologică față de femeile nefumătoare. În consecință, dermatologii au asociat deja fumatul cu îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor și îngroșarea tenului.