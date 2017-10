Fumatul pasiv distruge sănătatea copiilor

Fumatul pasiv este dăunător tuturor, dar în mod special copiilor, atrage atenția medicul pneumolog constănțean Vera Eniko Pall.„Fumatul pasiv ar putea contribui la actuala epidemie de astm la copiii mici. Această boală este cu 30% mai întâlnită la copiii ai căror părinți fumează. Cu cât există mai mult fum, cu atât mai mare este riscul. Expunerea la fumatul pasiv numără din ce în ce mai multe episoade de astm în copilărie, în fiecare an. Dacă cel mic are deja astmă, fumul de țigară este deja combustibil pentru foc. Copiii suferinzi de astm, care trăiesc cu fumători, au atacuri de astm mai dese și ajung să fie consultați și tratați direct în camerele de urgență, în comparație cu copiii cu astm care trăiesc în case în care nu se fumează", a subliniat dr. Vera Eniko Pall.Părinții trebuie să știe că minorii care inhalează permanent fum pot să sufere de un „șuierat" - sunetul respirator acut perceptibil la inspirație și expirație - și de o tuse expectorantă, precum și de infecții ale urechii mijlocii. În cazul sugarilor, fumatul pasiv poate crește riscurile sindromului de moarte subită.„Fumatul pasiv poate agrava, de asemenea, alergiile, poate provoca atacuri de astm și migrene și crește vulnerabilitatea la răceli și alte infecții respiratorii. Dacă părinții fumează în casă, copiii nu au altă alternativă decât să fie fumători pasivi", a adăugat medicul.Cum afectează fumatul dezvoltarea fătuluiFumatul activ al mamei, în timpul sarcinii, are efecte adverse bine documentate. Expunerea gravidei la fumatul pasiv a fost și ea asociată cu prematuritatea și greutatea mică la naștere.„Fumatul afectează în mod particular căile respiratorii. Nicotina determină scăderea fluxului de sânge prin placentă, ceea ce înseamnă scăderea oxigenării copilului. Gravidele care fumează expun bebelușul la componentele toxice din fumul de țigară, într-o perioadă critică a dezvoltării pulmonare, care pot afecta ulterior funcția pulmonară întreaga viață. Cu atât mai mult cu cât femeile care fumează în sarcină, în majoritatea cazurilor, fumează și după ce s-a născut copilul", a mai afirmat dr. Vera Eniko Pall.„Vulnerabilitatea dată de fumul de țigară este, așadar, o consecință a faptului că ei sunt în creștere și au încă plămânii incomplet dezvoltați. Fumatul interferă, de asemenea, în relația dintre terenul genetic și dezvoltarea sistemului imun. Este afectată și dezvoltarea plămânilor, crescând riscul pentru bronșite, astm bronșic și pneumonii.Copiii sunt lipsiți de putere în încercarea de a se proteja față de pericolul fumatului pasiv. În ciuda faptului că riscurile fumatului în timpul sarcinii au fost stabilite și sunt bine cunoscute, multe femei însărcinate, chiar fiind extrem de motivate să renunțe, continuă să fumeze", a explicat pneumologul.Renunțarea la fumat nu este întotdeauna ușoară. Dar, dintre toți factorii care influențează dezvoltarea pulmonară, atât înainte cât și după naștere, cu tot cortegiul de alte riscuri posibile, fumatul este cel care poate fi modificat.