Fumătorii sunt mai predispuși la cancerul de gât

An de an, mii de români primesc diagnosticul crunt de cancer la cap și gât și foarte mulți pierd lupta cu boala. În plus, ca urmare a diagnosticării târzii, rata recurenței în primii cinci ani de la încheierea tratamentului este de 50%. Deși simptomele acestui tip de cancer sunt în majoritatea cazurilor observabile de către pacienți, din păcate, două din trei persoane diagnosticate ajung la medic abia atunci când boala este într-un stadiu avansat.







Acesta este și motivul pentru care medicii sfătuiesc populația ca la orice modificare persistentă la nivelul gurii, gâtului și nasului să facă un control. Potrivit dr. Ana Tudor, medic specialist ORL, fumătorii au un risc cu 15% mai mare de a dezvolta acest tip de cancer, comparativ cu cei care nu fumează, iar consumul de alcool, mai ales în combinație cu tutunul, contribuie și el semnificativ la creșterea riscurilor.







Ultimele cercetări ale specialiștilor arată că bărbații sunt mai predispuși decât femeile să dezvolte boala.

Simptomele constau în usturimi, dureri, inflamații, ulcerații sau umflături la nivelul gurii sau a gâtului, pete roșii sau albe, blocarea căilor nazale sau sângerarea acestora, răgușeală sau dureri care se întind pe o perioadă de peste trei săptămâni.