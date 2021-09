Frunzele de dafin ajută la reducerea nivelului de zahăr în sânge

Dacă suferiţi de diabet, este foarte important să mergeţi la un control medical în mod periodic. În plus, este necesar să urmaţi o dietă special concepută pentru a ţine sub control nivelul de zahăr din sânge. Dificultatea sau inabilitatea pancreasului de a produce insulină sau de a o utiliza în mod eficient poartă numele de diabet. Din aceste cauze, bolnavii de diabet au un nivel ridicat de zahăr în sânge. Cele mai cunoscute forme ale acestei afecţiuni sunt diabetul de tip 1 şi diabetul de tip 2. În cazul diabetului de tip 1, organismul nu mai este capabil să producă insulină, aşadar bolnavul trebuie să îşi administreze singur acest hormon în fiecare zi. Desigur, această formă a bolii este mai des întâlnită în cazul copiilor şi al persoanelor tinere. În schimb, în cazul diabetului de tip 2, corpul nu poate folosi în mod eficient insulina pentru a reduce nivelul de glucoză din sânge. Pentru toţi aceşti bolnavi se pot folosi foile de dafin, cunoscute graţie proprietăţilor antioxidante, ce pot ţine sub control efectele adverse ale diabetului de tip 2. Totodată, consumul de frunze de dafin reduce deteriorarea celulară, deoarece anulează efectele negative ale radicalilor liberi. În plus, frunzele de dafin pot ajuta pancreasul să funcţioneze în mod corespunzător. Acest lucru ajută la reducerea nivelului de zahăr în sânge.





Frunzele de dafin trebuie utilizate cu moderaţie, avertizează medicii. Mai mult decât atât, dacă vă aflaţi sub tratament medicamentos sau aveţi anumite nelămuriri, discutaţi cu un medic înainte de a folosi remedii naturale preparate din foi de dafin. Toată lumea ştie că diabetul este o afecţiune gravă. Cu toate acestea, este posibil să preveniţi apariţia sa şi chiar să îl ţineţi sub control în mod natural.