Fructul kaki reglează metabolismul și alungă oboseala

În același timp, este bogat în antioxidanți, deci poate contribui cu succes la prevenția aterosclerozei, ajutând în reducerea stresului oxidativ. De asemenea, kaki este bogat în carbohidrați, nutrienți cu care se „hrănește” mușchiul inimii. Cercetătorii au ajuns la concluzia că în compoziția cojii de kaki sunt prezente anumite substanțe care ajută la întârzierea îmbătrânirii.



Potrivit organicfacts.net, kaki este fructul unui copac înalt, de aproximativ zece metri, ce poartă denumirea de Diospyros. Acest termen semnifica în greaca antică fructul divin sau „hrana lui Zeus”.

Originar din China, kaki este un fruct care pe dinafară seamănă cu pătlăgelele roșii, doar că are culoarea portocalie. La gust, însă, este o combinație între piersică și pepene galben. Nutrițional, este extrem de bogat în magneziu, un mineral care reglează metabolismul și alungă oboseala. De asemenea, are potasiu, la fel de mult ca și bananele, vitaminele A, B complex și C. Toate acestea fac ca fructul kaki să fie eficient în combaterea enterocolitelor și hemoragiilor.