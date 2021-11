Fructul care "arde" grăsimea de pe şolduri. A apărut şi o dietă care îi poartă numele

Potrivit Cel mai bine este să mâncați fructele întregi, mai degrabă decât să beţi ​​sucuri. În plus, pentru un stil de viaţă sănătos ar trebui să depuneți eforturi pentru o dietă sănătoasă, bazată pe alimente integrale, alături de activitate fizică.Potrivit Antena3.ro există numeroase fructe care reduc grăsime corporală. Grepfruturile dau rezultate rapide când vine vorba de acumularea de grăsime.







Grepfrutul conţine puţine calorii



În plus, grepfrutul are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că eliberează zahăr în sânge mai lent. O dietă cu indice glicemic scăzut poate ajuta la pierderea în greutate și la menținerea greutății.



Într-un studiu efectuat pe 85 de persoane obeze, consumul de grepfrut sau consumul de suc de grepfrut înainte de masă timp de 12 săptămâni a dus la o scădere a aportului de calorii, o scădere cu 7,1% a greutății corporale și o îmbunătățire a nivelului de colesterol.



În plus, o analiză recentă a constatat că consumul de grepfrut a redus grăsimea corporală, circumferința taliei și tensiunea arterială.



Grepfrutul accelerează și metabolismul, iar acest lucru duce la o slăbire mai rapidă. Alături de o dietă echilibrată și mişcare, consumul de grepfrut poate duce la pierderea unui kilogram pe săptămână.



Grepfrutul poate fi consumat ca atare, dar este bun şi în salate şi alte feluri de mâncare.







Dieta cu grepfrut



Pentru micul dejun puteți consuma o jumătate de grepfrut sau 400 ml suc, două ouă (preferabil fierte sau omletă) și două feliuțe de șuncă fără grăsime (din carne de pui sau de curcan).







La masa de prânz puteți consuma o jumătate de grepfrut sau 400 ml suc de grepfrut fără zahăr, carne de pui, vită sau și salată de legume.



Pentru cină o jumătate de grepfrut sau 400 ml suc de grepfrut și un fel principal ușor: pește sau o salată din legume proaspete.

Fructele sunt esenţiale pentru o viaţă sănătoasă și pot ajuta chiar şi la pierderea în greutate. Majoritatea fructelor au un conținut scăzut de calorii, în timp ce sunt bogate în nutrienți și fibre.