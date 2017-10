Fructele şi vitaminele cresc imunitatea organismului şi ne ajută să facem faţă frigului

Fructele și vitaminele cresc imunitatea organismului și ne ajută să facem față frigului

Frigul ne solicită organismul și ne dă multe bătăi de cap iarna. Cei care sunt nevoiți să iasă în ger trebuie să respecte sfaturile medicilor, pentru a nu risca degerături sau, și mai rău, instalarea hipotermiei. Aceasta poate fi declanșată de expunerea organismului vreme îndelungată la temperaturi scăzute. O scădere bruscă a temperaturii corpului, sub 35 de grade Celsius, poate duce la deces. Persoanele în vârstă sunt cele mai expuse pericolului de a face hipotermie. În ceea ce privește degerăturile, ele apar cel mai frecvent la nivelul feței, urechilor, mâinilor și picioarelor. În cazurile grave se poate ajunge și la amputarea părților afectate. Un stil de viață sănătos ne ajută să facem față mai bine frigului în perioada rece. „O alimentație sănătoasă și echilibrată este importantă atât pentru menținerea și întărirea sistemului imunitar, dar și pentru a preveni surplusul ponderal. În alcătuirea dietei pentru sezonul rece trebuie să ținem seama de vârstă, de activitatea desfășurată, dar și de cât de mult timp petrecem în aer liber”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea Sănătății, din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Surse perfecte de vitamine Dacă este vorba despre o persoană sedentară și care își petrece majoritatea timpului în medii încălzite, atunci este de dorit să își mențină, pe cât e posibil, dieta de vară: alimente ușoare, multe legume și fructe. În caz contrar, kilogramele în plus se vor acumula. Lucrurile stau cu totul altfel în cazul persoanelor obligate să stea mai multe ore la temperaturi negative. În asemenea cazuri, dieta trebuie să fie mai bogată din punct de vedere caloric. „Pe durata sezonului rece, putem profita de portocale, mandarine, grepfruit, clementine, kiwi, mere, banane ce sunt bogate în vitamina C și bioflavonoide, de legume precum morcovi, praz, cartofi, varză, conopidă, atât sub forma proaspătă, dar și congelate sau sub formă de murături. Atenție, totuși, la sare”, precizează dr. Loti Popescu. Se recomandă să asigurăm organismului cel puțin cinci porții de fructe și legume zilnic. De asemenea, se recomandă consumarea a cât mai multor supe calde, care sunt nutritive și nu îngrașă. O altă recomandare sunt băuturile calde, în special ceaiurile, care ajută și la prevenirea răcelii și la hidratarea atât de necesară. Proteinele fac diferența „Și aportul de proteine de calitate superioară este important, deoarece ele cresc imunitatea prin intermediul anticorpilor. Iarna se poate consuma un ou la două zile, știut fiind că proteina din albușul de ou este asimilată în totalitate. Proteinele nu furnizează multe calorii, însă ajută la menținerea echilibrului masei musculare, care generează căldura necesară în efortul de adaptare la condițiile de frig. Când expunerea la frig este prelungită, ponderea grăsimilor în dieta zilnică poate să ajungă la 30%, ele fiind principala sursă de calorii. Sunt recomandate grăsimile vegetale și animale de calitate”, mai adaugă medicul specialist. Nu trebuie uitat exercițiul fizic care este o componentă de bază a unui stil de viață sănătos. Pentru menținerea unui tonus bun, a unei stări fizice și mentale bune, zilnic trebuie făcut, măcar, minimum un set de exerciții de înviorare sau/și 30 minute de mișcare. Dintre vitamine o contribuție importantă o are vitamina C, care ajută la scurtarea duratei răcelii și reducerea severității simptomatologiei, la creșterea imunității. Vitamina A este un nutrient esențial pentru mucoasa sistemului respirator, iar vitaminele din grupul B au și rol antiinflamator, ajutând la ameliorarea simptomelor infecțiilor de căi respiratorii superioare. „Respectarea acestor recomandări va duce la îmbunătățirea stării de sănătate, la scăderea riscului de îmbolnăvire prin întărirea sistemului imunitar și la creșterea tonusului psihic și fizic”, încheie dr. Loti Popescu.