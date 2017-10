Fructele şi legumele toamnei, tratamente naturale miraculoase pentru pielea noastră

Fructele și legumele toamnei, tratamente naturale miraculoase pentru pielea noastră

Ştire online publicată Joi, 02 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

A venit toamna și în piețe au apărut fructele și legumele specifice acestui sezon. Dincolo de faptul că ne hrănesc, poamele toamnei ne ajută să fim mai frumoase. După o vară extrem de călduroasă, pielea noastră chiar are nevoie de o cură de îngrijire cu produse direct din natură. Datorită proprietăților chimice pe care le au, fructele și legumele împrospătează, rehidratează, tonifică și catifelează pielea. Având multe minerale și vitamine, sucul și pulpa fructelor contribuie la menținerea elasticității și prospețimii tenului. De asemenea, sucurile legumelor au un rol activ în nutriția normală a celulelor. Măștile din fructe și legume se pot prepara foarte ușor în casă și costă mult mai puțin decât cele din comerț, gata preparate. Fructele și legumele proaspete se pasează, iar ce se obține se întinde pe față. Se menține această mască până se usucă obrazul, apoi se clătește cu infuzie călduță sau cu apă de izvor. De obicei orice tratament, pentru orice tip de ten, se face de câteva ori pe săptămână. Și, ca orice tratament cosmetic, înainte de a folosi măștile cu fructe sau legume, curățați bine tenul cu lapte demachiant sau cu apă călduță și săpun moale din plante medicinale. Gutui pentru tenul gras Gutuia este un fruct cu acțiune astringentă și, de obicei, se utili-zează sub formă de loțiune în cosmetica tenului gras cu pori dilatați și sub formăde comprese, pentru tratarea tenurilor uscate și pătate, în scopul hidratării acestora. Gutuia este bogată în vitamina A și, de aceea, este recomandată pentru orice tip de ten. Măștile se pot prepara din suc de gutui amestecat cu argilă până la consistența unei paste. Strugurii - calmant și hrană pentru ten Strugurii au asupra tenului efecte hidratante, calmante și hrănitoare datorită conținutului bogat în vitamine, taninuri și calciu, magneziu și fosfor. Sunt recomandați în special pentru tenurile uscate și iritate. Sucul proaspăt stors din câteva bobițe se amestecă cu făină de orez sau argilă până la obținerea unei paste care se aplică pe ten timp de 15 minute. Apoi obrazul se clătește cu infuzie călduță de salvie. De asemenea, mustul este un reme-diu contra petelor și pistruilor. Prune pentru tenul normal Prunele sunt folosite pentru tratarea tenului normal, al celui gras cu porii dilatați și pentru tenurile seboreice cu tendință spre acnee. Se pot utiliza fructe proaspete zdrobite care se mențin pe obraz timp de 15-20 minute. Dacă se dorește o mască, pulpa zdrobită a fructului se poate amesteca cu argila. Roșiile curăță pielea Roșiile sunt rehidratante și revigorante și au acțiune astringentă. Datorită faptului că sunt o bună sursă de vitamine necesare epidermei, sunt un excelent mijloc de curățire a tenului și de închidere a porilor dilatați, recomandate în special în cazul tenurilor seboreice, grase, acneice, cu puncte negre. Măștile pe bază de roșii se prepară din suc proaspăt de roșii amestecat cu amidon sau argilă pentru a-i da consistență. Pe toată perioada toamnei se recomandă ștergerea ușoară a obrazului, în fiecare zi, cu o felie de roșie bine coaptă. Se lasă până se usucă puțin pe piele, apoi se spală fața cu apă călduță. Suc de varză împotriva acneei Sucul de varză se folosește în tratamentul tenurilor acneice, iar infuzia din foi de varză este indicată contra degerăturilor. Sucul de varză conține vitamina C, minerale, oligoelemente. În cosmetică, sucul proaspăt intră în componența măștilor sau este folosit pentru comprese având efecte nutritive, hidratante, cicatrizante, tonice. Frunzele de varză, crude și zdrobite, pot fi aplicate direct pe față. Acestea au efect emoliant, antiinflamator și cicatrizant, redând tenului prospețimea și vigoarea.