Fructele și legumele roșii, oază de sănătate pentru organism

Totodată, carotenoizii sporesc capacitatea vizuală și întăresc vederea nocturnă. Ce este indicat să mâncați? De exemplu, roșiile conțin cantități notabile de vitamina C, potasiu și licopen. În același timp, betaina, pigmentul sfeclei, este foarte cunoscută și oamenii o folosesc ca vopsea de sute de ani. De asemenea, sfecla are un conținut ridicat de zahăr natural, iar oamenii o folosesc adesea pentru a face dulciuri, precum prăjituri și siropuri. Culoarea cepei roșii se estompează la gătit, dar aceasta nu este o problemă, deoarece o puteți mânca și crudă. În plus, soiurile de ceapă roșie sunt excelente pentru caramelizare și pentru prepararea gemurilor. Pepene roșu este regele fructelor de vară, deoarece este răcoritor și suculent, el fiind bogat în mangan și potasiu. Și căpșunile sunt bune pentru sănătatea populației, ele având un conținut ridicat de fibre, dar și potasiu și magneziu. Menționăm că acestea sunt doar o parte dintre fructele și legumele roşii pe care le puteți introduce în meniul săptămânal.





Obișnuiți să consumați fructe și legume roșii? Ar trebui să începeți s-o faceți, pentru că acestea reprezintă o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți. Nutriționiștii spun că adăugarea de culoare la masă nu înseamnă doar prezentare, ci este, de asemenea, o adevărată oază de sănătate. Ei consideră că pigmenții naturali sunt responsabili de culoarea fructelor și a legumelor. Știința este interesată de prezența lor în dietă, deoarece pot avea efecte pozitive asupra organismului. Astfel, licopenul, antocianinele, beta-criptoxantina și beta-cianinele sunt predominante în produsele roșii. Mai exact, se pare că există o relație între consumul de caroten, găsit în fructele și legumele roșii și un risc mai scăzut de cancer pulmonar și de prostată. Apoi, carotenoizii joacă un rol fundamental în menținerea sănătății neurologice, iar consumul lor poate preveni apariția bolilor neurodegenerative, datorită acțiunii antiinflamatoare și antioxidante a acestora.