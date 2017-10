Fructele de pădure şi imunitatea

Fructele de pădure și imunitatea

Ştire online publicată Miercuri, 11 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Datorită numeroaselor principii active cu valoare nutritivă terapeutică pe care le conțin, fructele de pădure aduc multe beneficii pentru sănătate.Cătina albă este un fruct bogat în vitamine, minerale și substanțe probiotice. Principiile active îi oferă proprietăți imunostimulante, antiinflamatoare, antioxidante, antitumorale și tonifiante asupra sistemului circulator. Consumul lor este recomandat cu predilecție în convalescență, slăbiciune, suprasolicitare fizică și psihică, copiilor și persoanelor în vârstă, precum și persoanelor sănătoase în vederea întăririi imunității.Coacăzul negru are un conținut mare în vitamina C (de 3-4 ori mai mult decât lămâiul), fapt ce îi atribuie efecte tonice, de creștere a rezistenței organismului la infecții și de stimulare a formării globulelor roșii. Sâmburii de coacăz negru conțin un ulei bogat eicosanoide, substanțe foarte importante pentru imunitate.Murul este foarte bogat în antioxidanți și conține acid elagic cu rol important în prevenirea cancerului. Este indicat în prevenirea stresului oxidativ generat de radicalii liberi, responsabil pentru producerea bolilor cronice și scăderea imunității.Afinul este bogat în taninuri, acizi organici, substanțe cu acțiune hipoglicemiantă și substanțe cu acțiune bacteriostatică. Este indicat în infecțiile bacteriene ale tubului digestive, catar (inflamația) al căilor respiratorii, diabet etc.Măceșul este poate cel mai bogat fruct în vitamina C și vitamina A. Compoziția chimică îi conferă măceșului un loc de frunte în tratamentul avitaminozelor, fiind un excelent tonic-vitaminizant.Fragul este un puternic tonic și remineralizant, datorită bogăției de săruri minerale și valorilor nutritive mari. Este recomandat cașecticilor și în convalescență.Alunul este recomandat ca energizant în stări carențiale, bolnavilor de tuberculoză și la diabetici.