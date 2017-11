Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, citat la DNA ca martor

Ştire online publicată Marţi, 28 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a anunțat marți că a fost citat la DNA ca martor în dosarul constituit în urma plângerii managerului Spitalului "Sfânta Maria" din Capitală, Narcis Copcă, formulate împotriva sa."Am fost citat și astăzi am mers la DNA. Ca martor. Dosarul este cel deschis în urma plângerii penale de anul trecut făcută împotriva mea de distinsul domn manager Copcă. Faptul că am fost citat ca martor cred că spune ceva despre cât de serioase sunt acuzațiile distinsului domn. Profesionalism. Asta poți cu ușurință să observi la procurorii DNA. Dadaism. Asta poți cu ușurință observa în plângerea penală întocmită de domnul manager de spital Copcă, în stilul caracteristic. După închiderea dosarului, îmi va face o deosebită plăcere să vă prezint această capodoperă literară??", a scris Voiculescu pe Facebook.El a adăugat că le-a explicat procurorilor despre modul în care s-a făcut acreditarea centrului de transplant pulmonar de la Spitalul "Sfânta Maria", despre discuțiile cu oamenii din domeniu, dar și despre transplantul din România "în general"."Recunosc că mi-a făcut plăcere să explic procurorilor mai multe despre modul în care s-a făcut acreditarea centrului de transplant pulmonar de la Sfânta Maria, despre discuțiile cu oamenii din domeniul acesta, dar și despre cum se petrec lucrurile în general în transplant în România! Am lăsat și ceva frumos în scris, scripta manent. Urmăriți așadar ce se întâmplă în transplant... în spitale și în dosare! O să (continue să) fie interesant!", a mai susținut Voiculescu, potrivit Agerpres.ro.În noiembrie 2016, managerul Spitalului "Sf. Maria", Narcis Copcă, anunța că a depus o plângere penală împotriva ministrului Sănătății de la acea vreme, Vlad Voiculescu, pentru "abuz în serviciu", după ce Inspecția Sanitară de Stat a făcut un control la această unitate medicală în cazul acreditării centrului de transplant pulmonar.În plângerea penală se solicita organelor de cercetare "investigarea și sancționarea activităților cu caracter posibil infracțional" desfășurate de către Ministerul Sănătății prin reprezentantul său Vlad Voiculescu".