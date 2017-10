Folosirea unei metode contraceptive nepotrivite cauzează tulburări menstruale

Contraceptivele, asemenea oricărui medicament, se impun a fi utilizate în urma consultării unui medic specialist, întrucât efectele adverse pe care le pot avea duc la alterarea stării de sănătate - instabilitatea emoțională, stări depresive, dereglări hormonale, sângerări intermenstruale, tensiune mamară, greață, retenție de lichide etc. Piața farmaceutică este, în prezent, generoasă la capitolul metode contracepționale. Pilule anticoncepționale combinate cu estrogen (hormonul sexual feminin) și progesteron (hormon format în ovar, necesar pentru reproducere), altele care conțin doar progesteron, implantul contracepțional, contraceptive injectabile, inel vaginal, diafragma sau steriletul - sunt principalele mijloace la care pot apela femeile pentru a evita o eventuală sarcină nedorită. Dr. Vlad Tica, medic obstetrician - ginecolog, atrage atenția că o metodă contraceptivă nu trebuie folosită la sfatul unei prietene sau al unei farmaciste, ci după consul-tarea unui specialist. „Este important de reținut că metodele contraceptive au și reacții adverse, iar alegerea o face un medic, în funcție de caracteristicile fiecărei paciente. Nu luați contraceptivele fără o consultare prealabilă, pentru că pot crea probleme de sănătate sau le pot accentua pe cele pe care le aveți deja”, ne-a explicat medicul. Durerea de cap și greața, printre efectele adverse În țara noastră, femeile utilizează cu precădere pilulele anticoncepționale, dar preferă să folosească aceeași marcă pe care o ia și o prietenă, decât să se adreseze medicului, ignorând riscurile la care se expun. Printre efectele adverse care apar la administrarea de anticoncep-ționale enumerăm instabilitatea emoțională, stări depresive, dereglări hormonale, sângerări intermenstruale, tensiune ma-mară, greață, retenție de lichide, hipertensiune arterială, dureri de cap, amețeli sau leșinuri, modificări ale secreției vaginale, umflarea picioarelor etc. Medicul a specificat că efectele adverse sunt urmare a modificării nivelului hormonal. „Ele ar trebui să dispară în două sau trei luni, dar în caz contrar, trebuie consultat medicul pentru a nu apărea alte probleme de sănătate”, a atras atenția dr. Vlad Tica. Urmări nedorite are și utilizarea implantului contracepțional (care se face pe partea interioară a brațului și are o durată de acțiune de trei ani). Implantul este folosit atât ca mijloc anticoncepțional, cât și ca tratament pentru tulburările menstruale. Drept pentru care efectele adverse apar în sfera tulburărilor ciclului menstrual. Femeile care utilizează implantul contracepțional pot avea menstruația abundentă, sângerări intermenstruale, dar și amenoree (lipsa menstruației). De asemenea, printre efectele adverse se numără și durerile de cap, nervozitate, grețuri, amețeli. Urmări grave pot apărea dacă este utilizat implantul contraceptiv în condițiile existenței unor afecțiuni tumorale ale sânului, ale unei sarcini sau ale unor afecțiuni ginecologice netratate. Steriletul poate cauza infecții genitale O altă metodă este reprezentată de contraceptivele injectabile, administrate intramuscular, o dată la trei luni. Medicul a specificat că și în cazul acestor contraceptive pot exista urmări nedorite, printre care menționăm disconfort abdominal, amețeli, dureri de cap, irascibilitate, dar și dereglări ale ciclului menstrual. Astfel, după aproximativ un an de utilizare a contraceptivelor injectabile, femeile pot constata lipsa menstruației sau, din contră, o menstră abundentă și prelungită. În cazul existenței unei afecțiuni a oaselor, se poate ajunge la scăderea densității osoase. Steriletul nu este indicat femeilor care nu au avut niciodată copii, și nici celor care au fibrom sau antecedente de infecții a trompelor. Motivul îl constituie riscul crescut de apariție a infecțiilor genitale în cazul utilizării acestui dispozitiv. În consecință, utilizarea unui sterilet impune o igienă riguroasă, dar și o supraveghere permanentă a poziționării lui - existând riscul apariției unei sarcini extrauterine, dacă dispozitivul este mișcat. Steriletul mai poate cauza dureri pelvine, hemoragii și iritarea mucoasei vaginale. Niciuna din metodele contraceptive enumerate nu exclude folosirea prezervativului, care constituie o protecție în fața bolilor cu transmitere sexuală.