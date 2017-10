Foloseşti aerul condiţionat acasă sau la serviciu? Iată cu ce boli grave te poţi alege

Folosești aerul condiționat acasă sau la serviciu? Iată cu ce boli grave te poți alege

Pe timp de vară, în special în perioada de caniculă, aparatele de aer condiționat sunt folosite aproape peste tot pe unde te duci, fie la locul de muncă, în mașină, în centre comerciale sau chiar în propria locuință. Medicii ne avertizează, însă, că utilizarea necorespunzătoare a aerului condiționat poate duce la probleme grave de sănătate.Aerul condiționat este una dintre cele mai apreciate invenții când temperaturile din aer urcă mai sus de 30 de grade Celsius. Chiar dacă ne scapă de căldura excesivă de afară, aceste aparate ne pot pune în pericol sănătatea atât timp cât nu le folosim corect. Specialiștii ne sfătuiesc ca înainte de punerea în funcțiune a aparatului să verificăm filtrul de aer pentru a nu risca pătrunderea microorganismelor, a polenului sau a altor particule ce ne pot afecta sănătatea.Aparatele necurățate pot provoca pneumonii graveMedicii specialiști ne informează că un aparat de aer condiționat neîntreținut corespunzător se poate transforma foarte ușor într-un depozit de praf cu diverși alergeni și acarieni care se răspândesc apoi prin cameră. Necurățarea filtrelor de aer poate provoca infecții respiratorii grave, motiv pentru care instalatorii recomandă curățarea periodică a filtrelor, prin spălarea lor cu apă și săpun de cel puțin două ori pe an, dacă sunt lavabile.„În filtrele vechi și necurățate se poate adăposti și dezvolta o bacterie denumită Legionella pneumophila care, eliberată în aerul unei încăperi neaerisite, se poate cantona la nivelul mucoaselor respiratorii, provocând pneumonie severă, chiar letală. De aceea, curățarea și dezinfectarea periodică a filtrelor este o măsură care trebuie strict respectată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Vera Eniko Pall, medic pneumolog în cadrul cabinetului Verasante din Constanța. În plus, dacă nu aerisim camerele în care ne petrecem timpul și nu lăsăm să intre soarele, aerul din interiorul incintelor noastre poate fi de zece ori mai poluat decât cel din exterior, arată studii recente ale Centrului de Siguranță, Sănătate și Mediu Înconjurător din Marea Britanie.Persoanele alergice, mai sensibile la aerul condiționatDr. Pall a mai amintit că alergenii sunt substanțele străine care, odată ajunse în corp, cel mai frecvent prin respirație, produc alergiile. În acest fel, organismul devine mai sensibil și ne putem îmbolnăvi mult mai repede. „Persoanele care suferă de alergii, astmaticii sau bolnavii cu probleme respiratorii sunt cei mai afectați de aerul condiționat necorespunzător”, a precizat medicul pneumolog.Operațiunile de întreținere a aparatelor sunt extrem de importante deoarece astfel se elimină praful, acarienii sau agenții externi. „Acești factori reprezintă până la 50 la sută din principalele cauze pentru toate problemele noastre de sănătate, susțin cei de la Asociația Medicală Americană”, ne-a informat dr. Pall. În plus, odată curățat, aparatul de aer condiționat va funcționa și mult mai bine.Ce riscă persoanele care stau foarte aproape de aparatCele mai multe dintre problemele asociate cu aerul condiționat apar din cauza utilizării excesive a acestuia la o temperatură necorespunzătoare față de temperatura exterioară. „Pot apărea sinusuri, dureri de gât sau urechi, pleurezii, ochii iritați, dureri ale coloanei vertebrale, iar reumatismul se poate agrava. Studiile arată că persoanele care lucrează într-un mediu cu aer condiționat utilizat necorespunzător sunt mai predispuse la răceli, gripe sau alte afecțiuni, față de cei care lucrează într-un loc în care aparatul de aer este utilizat corect”, a explicat dr. Vera Pall. Mai mult, specialiștii avertizează că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate de afară la temperaturile scăzute din interior poate da naștere la pareze sau diverse afecțiuni, de la dureri de cap, la rinofaringite și crize de lombosciatică. „În situația în care fluxul de aer este direcționat înspre partea superioară a corpului, pot apărea dureri cervicale, torticolis și chiar paralizii temporare sau definitive ale unor nervi, cum ar fi nervul facial”, am aflat de la medicul pneumolog.Dr. Pall ne sfătuiește ca pe timp de caniculă să amplasăm aparatul de aer condiționat la șase - nouă metri de locul în care stăm și să dirijăm fluxul de aer către plafon, pentru a evita complicațiile. Un alt lucru foarte important de menționat este faptul că aparatele de aer condiționat nu trebuie montate în niciun caz în camerele copiilor, aceștia fiind mult mai sensibili la efectele negative ale aparatului.Temperatura nu trebuie să fie mai mică de 25 de gradeCu toate că aerul condiționat asigură un confort considerabil pe timpul căldurii, s-a demonstrat că organismul trece printr-o perioadă de stres atunci când se face trecerea bruscă de la căldură excesivă la temperaturi joase. Dr. Vera Pall ne-a spus că pentru a beneficia din plin de avantajele aerului condiționat, trebuie să setăm aparatul la cel puțin 25 de grade. De exemplu, în cazul în care afară sunt 37 de grade, inițial aparatul trebuie setat la 32 de grade, apoi temperatura poate fi coborâtă treptat până la 25 de grade. „Este indicat ca temperatura interioară să fie reglată la o valoare mai mică cu 5 - 6 grade față de valoarea temperaturii exterioare, ca mai apoi să se facă o răcire treptată până la valoarea de 25 grade Celsius. Temperatura optimă pentru organismul uman este aproximativ 24-25 grade, iar orice modificare peste sau sub această valoare, supune organismul la stres”, a menționat pneumologul.