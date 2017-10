"Fofoloancă cu puroi", "Poţi să naşti stând în cap"/ Medicul care jigneşte mii de mame reacţionează: "Când ştiu că am dreptate..."

"Fofoloancă cu puroi", "Poți să naști stând în cap"/ Medicul care jignește mii de mame reacționează: "Când știu că am dreptate..."

Viitoare mămică, Raluca Simion, din Focșani, care a întocmit lista de cerințe, către conducerea Spitalului Județean, ce cuprindea câteva solicitări pe care vrea ca medicii să le respecte în timpul nașterii a fost „atacată” cu vorbe grele de către un medic rezident, gălățean, Iulian Mihăila.Medicul folosește în textul publicat pe pagina sa de facebook expresii precum „fofoloancă cu puroi”, „ poți să naști stând în cap” și a pus o poză cu o maimuță țipând, care în viziunea sa le întruchipează pe toate femeile care au fost solidare cu gravida. La scurt timp după ce a fost aspru judecat pentru aceste ofense, medicul rezident a postat un alt text în care îi cere iertare, într-o manieră sarcastică, gravidei pentru jigniri.CITEȘTE ȘI Gravida care le-a pus capac medicilor. Iată cererile pe care le-a invocat aceasta! „Eu încă o data îmi cer scuze public, față de mamica din Focșani. Îmi cer scuze și față de celelalte doamne care s-au simțit vizate. O altă interlocutoare, foarte aprigă, foarte pornită pe sistem, mi-a spus să plec capul. Că un cap plecat, sabia nu-l taie. Eu am o problemă la coloană. Și când știu că am dreptate, nu prea mă pot pleca așa. Îmi asum faptul că am folosit un ton neadecvat, indiferent de cine e cine. Îmi asum ce am spus. Deși părerile emise de mine au fost și sunt nemedicale, emise în afara mediului medical, în afara programului meu de lucru, insistați pe ideea de sancțiune la adresa mea. Care poate va veni sau poate nu va veni. Indiferent de rezultatul demersurilor în sensul ăla, lucrurile în țara asta nu se vor schimba dacă vă canalizați atât de multă energie pe o părere care nu face doi bani”, declară medicul rezident Iulian Mihăilă, pe pagina sa de facebook.xxx„Maternitatea ori spitalul nu se află în proprietatea dumitale personală. Dacă vrei ca al tău soț să fie acolo, alege nașterea acasă. Sau în privat. Ai mofturi, ți le asumi. Pentru că dacă cumva al tău soț contaminează cu vreo ceva, vreo ceva, iar tu, ori altă ignorantă din urma ta, vă infectați, ori vi se infectează copilașii cu vreo ceva, urlați că e vina spitalului. Cât timp românul nu are noțiunile de bază în înțelegerea și practicarea igienei, regulile unității sanitare sunt mai importante decât decalogul (…)Habar nu ai despre ce vorbești. Nașterea naturală împlică dureri. Negestionabile așa cum bănuiești tu. Dacă nu te poți împăca cu ideea asta, mai bine nu mai fă copii (…) Și da, bea și mănâncă, să ai ce voma în momentul în care începi să împingi. Pentru că exact asta lipsea, tu vomitând în timp ce naști. Rasul pubian.. Nu există așa ceva. Dacă vroiai să fii civilizată, spuneai epilarea inghinală totală. Dar dacă te rupi tu, când naști așa natural și mofturos cum îți dorești? Și când zic te rupi, mă refer la vagin. Că după mintea ta, ar trebui să fii lasată să te rupi, fară dirijare prin epiziotomie. Ce zici, dacă îți întră niște păr din ăla de-al tău, în plaga aia, și ți-o infectează? Cum îți sună fofoloancă cu puroi și toaletă + pansamente zilnice? Clisma e absolut necesară. Ca să nu îți umpli copilul nou născut de mofturile tale de prințesă. Nici nu mai iau în calcul faptul că de aceleași mofturi s-ar putea să-l umpli și pe ala de-ți asistă nașterea (…)”, sunt doar câteva dintre insultele pe care i le-a adresat medicul, femeii însărcinate.Sursa: https://www.facebook.com/iulian.mihaila88