Focar de TBC la o creşă. Peste două sute de copii şi angajaţi vor fi şi ei testaţi

Focar de TBC la o creșă. Peste două sute de copii și angajați vor fi și ei testați

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Alertă într-o creșă din sectorul 1 din Capitală! O infirmieră care se ocupa de 13 copii a fost diagnosticată cu tuberculoză. Până acum au fost testați doar micuții din grupa respectivă și șase angajați. Medicii au confirmat că patru dintre copii, care au între un an și trei ani, sunt infectați cu bacil tuberculos. Săptămâna viitoare, peste două sute de copii și angajați vor fi și ei testați. Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă, iar sâmbătă va face dezinsecția clădirii.Îngrijitoarea a aflat marțea trecută că are tuberculoză. Directoarea creșei susține că a trimis alți șapte angajați care predau la aceeași grupă la analize. Și părinții copiilor cu vârste cuprinse între un an și trei ani au fost sfătuiți să-i ducă pe micuți la medic.Deși directoarea susține că a afișat la avizier o foaie care conține informații despre caz, cei mai mulți dintre părinți au aflat de la jurnaliști că o infirmieră s-a îmbolnăvit de tuberculoză.Sâmbătă, angajații Direcției de Sănătate Publică București vor veni la creșă pentru a face dezinsecție. Iar săptămâna viitoare, peste 160 de copii care învață în această creșă și peste 55 de angajați vor fi trimiși la medic pentru a li se face radiografii pulmonare și examene IDR care să arate dacă au sau nu TBC.Tuberculoza face ravagii printre români. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de persoane diagnosticate cu această boală, iar în fiecare zi, 4 români își pierd viața din cauza TBC-ului.