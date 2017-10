Focar de TBC la Constanţa: trei copii şi o infirmieră au ajuns la spital!

Focar de TBC la Constanța: trei copii și o infirmieră au ajuns la spital!

Trei copii și o infirmieră au fost internați pe secția de pneumologie a Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare cu diagnosticul de TBC. Medicii susțin că aceștia au luat boala de la bunicul lor care a suferit de tuberculoză în urmă cu șase ani. Cadrele medicale au declanșat o anchetă epidemiologică și așteaptă ca în cel mai scurt timp să primească rezultatele de laborator. Medicii spun că aceștia nu sunt singurii care au probleme pulmonare. Cazurile de pneumonie, insuficiență respiratorie și astm au crescut alarmant în ultima perioadă.Primele probleme au apărut în cazul a trei copii și o infirmieră din localitatea Lanurile, din Constanța. Dacă în cazul copiilor medicii spun că boala se datorează unei suferințe mai vechi a bunicului celor trei, în cazul infirmierei, diagnosticul este unul incert. „Pe secția clinică sunt internați trei copii din localitatea Lanurile, cu vârste sub 14 ani, cu diagnostic confirmat de TBC. Boala s-a produs pe fondul îmbolnăvirii în trecut a bunicului copiilor și pentru a primi tratamentul de rigoare, am decis să îi internăm. O altă suspiciune de boală este și cazul unei infirmiere de la o grădiniță din Ovidiu, internată și ea. În cazul acesteia, s-a realizat examenul de spută care a indicat probleme. Am declanșat o anchetă epidemiologică, însă țin să precizez că în cazul copiilor, tuberculoza nu este contagioasă”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Elena Danteș, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare.Cinci internări cu pneumonie într-o singură ziMai grav este faptul că, numai în cursul dimineții de ieri, la secția de pneumoftiziologie au fost internați cinci constănțeni care suferă de pneumonie, astm sau insuficiență respiratorie acută. Medicii susțin că situația este alarmantă, mai ales că oamenii vin la spital atunci când boala este deja instalată.„Cinci cazuri de pneumonie și insuficiențe respiratorii înseamnă foarte mult, mai ales că acestea au fost internate în doar câteva ore. Starea pacienților era foarte gravă atunci când au fost internați, iar îmbolnăvirile se datorează mai multor factori: condițiile meteorologice care favorizează aceste afecțiuni, dar și condițiile precare în care stau pacienții. Dintre cei internați, vorbim și de cazuri sociale”, mai spune medicul.„Avem medicamente, dar nu și din categoria celor complexe!”O altă problemă cu care se confruntă medicii din cadrul Spitalului de Penumoftiziologie Palazu Mare este lipsa unor medicamente pentru tratamentele complexe. Ei spun că, deși nu au avut până în acest moment probleme cu aprovizionarea, pe stoc nu există toate categoriile de tratamente. „Stăm bine cu aprovi-zionarea de medicamente, însă lipsesc cele mai complexe, mai sofisticate, necesare pentru toate categoriile de tratament. Sperăm că nu vom întâmpina dificultăți în perioada următoare”, a completat dr. Danteș.