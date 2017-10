Fitnessul acvatic arde grăsimile şi caloriile

Fitnessul acvatic arde grăsimile și caloriile

Ştire online publicată Joi, 23 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Deși fitnessul acvatic a intrat de puțin timp pe piața românească de profil, se pare că este din ce în ce mai la modă. Se recurge la această metodă pentru a scăpa de surplusul de greutate, mai ales pentru impactul negativ scăzut asupra oaselor și articulațiilor. Specialiștii susțin că exercițiile făcute în apă au rolul de a tonifia musculatura și de a arde grăsimile și caloriile. Mai mult, aceste exerciții constituie un program de aerobic excepțional. Partea atractivă pentru cei care practică acest sport este faptul că exercițiile sunt foarte accesibile, iar rezultatele apar în cel mai scurt timp. Rezistența constituită de apă, în timpul exercițiilor, are rolul de a defini musculatura, iar mișcările ample ale mâinilor și picioarelor au rolul de a arde grăsimea și de a fortifica sistemul cardiovascular. Este recomandat ca, în timpul exercițiilor, apa să fie până la nivelul pieptului, în așa fel încât mâinile să fie sub apă.